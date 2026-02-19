הרבה דברים התפרקו לנו ונבנו מחדש במלחמה הגדולה הזאת. גם הקונספציה הארורה שעיוורה את המערכת הצבאית והמדינית שלנו התפרקה לגורמים.

ומה עכשיו? עכשיו צריך לבנות מחדש משהו טוב יותר, ישר יותר, עמוק יותר. המהר"ל מפראג נהג לכנות פירוק כזה לפני בנייה "היעדר הקודם להוויה". כי כדי שמציאות חדשה תוכל להיבנות, לא מספיק לבנות משהו אחר במקומה, צריך קודם לשטח ולסלק את המציאות שהובילה אותנו עד הלום. זאת המשמעות העמוקה של היעדר הקודם להוויה.

וכך כתב בספרו "נצח ישראל" על התוהו ובוהו שקדם לאור (פרק כו): "שאי אפשר שיתהוה דבר כי אם אחר ההעדר, ואחר כך יתהווה. ואם לא היה נמצא בארץ ההעדר, לא היה כאן הוויית האור".

בשבוע שעבר, בעקבות הפולמוס המתוקשר (שברוך ה' הסתיים בשלום), עלה לכותרות שוב אחד מגיבורי המלחמה המיוחדים, הרב הדיין אברהם זרביב שליט"א. או כפי שהוא מכונה לאורך המלחמה בעל הדי־9. הרב זרביב מסר את נפשו ממש להכשרת הקרקע בעזה להוויה חדשה, על ידי שיטוחה המקדים. בבחינת היעדר הקודם להוויה.

ידידי היקר אור רייכרט, איש הקריאייטיב המוכשר, שיצר לפני כמה חודשים סטיקר של הרב זרביב עם הביטוי שטבע העיתונאי יותם זמרי "לזרבב את עזה", כתב לכבודו גם שיר קצר (על משקל "בר יוחאי נמשחת אשריך") ויצר סרטון AI משעשע שבו נראה הרב זרביב נוסע על הדי־9 שלו ומחריב בניינים בששון ובשמחה.

הלהיט תפס תאוצה במהירות וחבר טוב שלח לי תמונה של שני הילדים הקטנים שלו צופים יחד בשיר במכשיר הנייד, והוסיף: "אמרתי להם שילמדו בע"פ... כתשובת המשקל למלעיזים...". אז קבלו טעימה קטנה מהלהיט הענק - "זרבבת אשריך!" רמקולים בבקשה.

תורת לחימה

"רַב אַבְרָהָם זִרְבַּבְתָּ אַשְׁרֶיךָ! בְּשָׂשׂוֹן שִׁטַּחְתָּ אֶת אוֹיְבֶיךָ/ רַב אַבְרָהָם נָהַגְתָּ עַל דִּי תֵּשַׁע, וְהִשְמַדְתָ אֶת כָּל בֵּית הָרֶשַׁע/ רַב אַבְרָהָם הֶחְזַרְתָּ כְּבוֹד עַמֶּךָ, שֶׁמֶן בָּאגֵרִים לְחַיָּלֶיךָ/ יוֹם וָלַיְלָה לְעַזָּה נִכְנַסְתָּ, צַדִּיק יְסוֹד עַד יְסוֹד טָחַנְתָּ/ תַּחַת אֵשׁ פֵּרַקְתָּ קִיר וְתֶמֶךְ, לְחַיָּלֵינוּ פָּתַחְתָּ אֶת הַדֶּרֶךְ/ רַב אַבְרָהָם הִפַּלְתָ מִגְדָּל וּבַיִת, עַל מְחַבְּלִים עַטְתָּ כְּמוֹ עַיִט/ תּוֹרַת לְחִימָה יָצַרְתָּ בְּחַיֶּיךָ, עִיר חַמַאס פֵּרַקְתָּ בְּיָדֶיךָ/ רַב אַבְרָהָם זִרְבַּבְתָּ אַשְׁרֶיךָ! בְּשָׂשׂוֹן שִׁטַּחְתָּ אֶת אוֹיְבֶיךָ".

בהודעה אישית הוסיף וכתב מחבר השיר על הרקע שהוביל לכתיבתו: "גיבורי מלחמה צריך להנציח בשירים. יש אנשים ששוכחים או לא מבינים שהרב זרביב הוא גיבור ישראל. הוא המציא תורת לחימה שבזכותה הוא הצליח להרוס מהר יותר בתי מחבלים ממולכדים באמצעות די־9, ולהציל מאות ואלפי חיילים. יש אנשים שחושבים שהרס בתים לשם הרס הוא אסור ובעייתי. זהו ההפך המוחלט לאמת, לניצחון, להרתעה וליכולת שלנו להביא ולהרחיק את השבעה באוקטובר הבא. 'יחרב ביתכ' הוא לא עוד קללה בערבית. זהו פחד אמיתי שיסודו בחשיבות הגדולה שנותנים הערבים בבית שלהם".

הרב יאיר קרטמן והרב קובי יקיר ממכון "תורת המדינה" נפגשו השבוע עם הרב אברהם זרביב ושמעו ממנו על "תורת הזרבוב" והמפנה שהיא חוללה במלחמה: "מה תוקע את הניצחון? זה לא כלי המלחמה כי יש לנו. זה החיבור לתודעת הניצחון... וזה כל הזמן זעקתי את הדבר הזה. לא יכול להיות שנופלים סתם חיילים בגלל שיש בית של אויב. חטיבת גבעתי איבדה לפני שאנחנו התחלנו לפעול, כל חודש 5.9 לוחמים מאש האויב. מרגע שהתחלנו לפעול ב־16 חודשים, הממוצע הוא 0.43. זה אומר, שמונים וחמישה חיילים ניצלו ולא נפלו בגלל השיטה. שמונים וחמש משפחות שנחסך מהן השכול. וכל תורת הלחימה השתנתה. הפסקנו להיכנס לבתים כמו ליצנים, ולטפס על בתים, זה נגמר. פשוט מחריבים להם את תשתיות הטרור שלהם, שהם בנו בעצמם. הכול משוטח".

לפי שמסר נפשו

המשוואה שהציג הרב זרביב פשוטה וישרה כל כך עד שכל ילד יכול להבין אותה - מי שביקש להחריב - יחרב. מי שביקש להרוס - ייהרס. מי שביקש להשמיד - יושמד. ככה פשוט.

בי' בסיוון, ערב שבת פרשת נשא התשפ"ה, מסר הרב זרביב מסר חיזוק נוסף, לפני שיצא להתקפה בצפון הרצועה, ויפים הדברים גם כפתיחה לפרשיות המשכן שאנו מתחילים לקרוא השבת, בבחינת "סוף מעשה במחשבה תחילה": "שבת שלום, אנחנו עכשיו לפני התקפה בצפון רצועת עזה. התורה אומרת "וַיְהִי בְּיוֹם כַּלּוֹת מֹשֶׁה לְהָקִים אֶת הַמִּשְׁכָּן" (במדבר ז, א). משה הרי לא עשה את המשכן, מה עם בצלאל בן אורי? מה עם אהליאב? אומר רש"י: לפי שמסר נפשו על המשכן, המלאכה נקראת על שמו. מי שמוסר את הנפש - המלאכה על שמו. פה ברצועת עזה יש עשרות אלפי חיילים שמוסרים את הנפש להציל את עם ישראל להילחם באויב, להביא את החטופים, על שמם תיקרא המלחמה. שבת שלום! עד הסוף, עד הניצחון, לא לוותר!"

עיון בדברי רש"י במקורם מחדד את עומק דבריו: "בצלאל ואהליאב וכל חכם לב עשו את המשכן, ותלאו הכתוב במשה לפי שמסר נפשו עליו... וכן מצינו בדוד לפי שמסר נפשו על בנין בית המקדש שנאמר (תהלים קלב) זכור ה' לדוד את כל ענותו אשר נשבע לה' וגו' לפיכך נקרא על שמו שנאמר (מלכים א יב) ראה ביתך דוד".

בית המקדש שייבנה בע"ה במהרה בימינו בקרוב ייקרא על שם הרב זרביב וכל הלוחמים הגיבורים והקדושים שמסרו את נפשם על בניינו, על ידי סילוק שלטון החושך והרשע והיעדרו אשר יובילו להוויית שלטון האור והטוב. וכפי שחותם הרב זרביב: "עד הניצחון! עד ההתיישבות!"

