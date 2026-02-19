עיכוב נוסף במינוי צחי ברוורמן לשגריר ישראל בלונדון. ראש הסגל בלשכת ראש הממשלה ביקש לדחות את השימוע שנקבע בעניינו, שיתמקד בדרישת פרקליטות המדינה להרחיק אותו מהשירות הציבורי לאור החשדות המיוחסים לו - כך דווח בכאן חדשות.

ברוורמן, שמואשם בפרשת "הפגישה הלילית", התחייב שלא לשוב ללשכה ולשירות המדינה עד שיתקבלו החלטות נציב שירות המדינה בעניינו.

שלשום, בית המשפט המחוזי קיבל את ערר המשטרה והחזיר את ההגבלות על ברוורמן לאחר שבית משפט השלום הסיר אותן.

ברוורמן ימשיך להיות מורחק מלשכת ראש הממשלה ומבסיס הקריה, לא יורשה לצאת מהארץ ונאסר עליו ליצור קשר עם נתניהו ועם מעורבים נוספים בפרשה.

החלטת השופט קרשן, שפורסמה עם ההגבלות, מציינת כי "החשד הסביר נגד המשיב התחזק משמעותית".