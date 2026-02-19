חננאל גז מהישוב ברוכין, שאשתו צאלה הי"ד נרצחה לפני תשעה חודשים בידי מחבלים בדרכה לחדר הלידה יחד עם התינוק רביד, הודיע על אירוסיו לבחירת ליבו מעיין.

צאלה גז הי"ד נרצחה בפיגוע ירי בדרכה ללדת את בנה כשהיתה ברכב יחד עם בעלה חננאל. הוא נותר לבדו, אלמן טרי עם שלושה ילדים ותינוק חדש שזה עתה נולד.

כשנולד התינוק, ביקש האב לבחור שם שיהיה לו משמעות. הוא בחר בשם רביד חיים על שם אהבה ישנה של צאלה לשם "רביד", ו"חיים" - כסמל לתפילה שיחיה, יגדל ויתחזק למרות השבר הגדול. למרות התפילות הרבות רביד חיים הי"ד נפטר 15 ימים לאחר שנולד.

לאחר הרצח סיפר גז כי הוא דבק באמונה וממשיך קדימה לצד הכאב הגדול והטראומה. "ניסו גם לרצוח אותי. זה לא רק שישבתי בצד. המחבל ריסס אותנו בכדורים והיה כדור שהגיע מאוד קרב אלי ופגע בנס נמוך, כי אם היה פוגע גבוה יותר, אינני יודע אם הייתי עכשיו על כיסא גלגלים, באשפוז או בקבר. השם עשה לי נס ואני עדיין כואב מאוד את הרצח - אבל לא ישברו אותנו. הקב"ה עושה הכל לטובה ואנחנו לא מבינים הכל, ממשיכים להיות חזקים, ויודעים שעם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה".