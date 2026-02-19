הרב אברהם יצחק מילר ז"ל משכונת הר נוף בירושלים נפטר הבוקר (חמישי) בבית החולים שערי צדק לאחר שנחנק אמש במהלך אכילה בביתו.

כונני מד"א וצוות הצלה הוזעקו אמש לביתו לאחר שבני משפחתו דיווחו כי נחנק מסטייק. הפראמדיק אהרן שטיינמץ, שהגיע ראשון למקום, מצא את הרב, כבן 70, מחוסר הכרה וללא דופק.

"יחד עם פראמדיקים וחובשים נוספים של מד"א התחלנו מיידית לבצע פעולות החייאה מתקדמות כולל עיסויי לב והנשמות", תיאר שטיינמץ, "ובאמצעות ציוד ייעודי הוצאתי לו את האוכל מקנה הנשימה". בחסדי שמיים שב ליבו לפעום והוא פונה במצב קשה לחדר הטראומה בשערי צדק שם נפטר.