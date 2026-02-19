הדס, אימו של סמ"ר עופרי יפה ז"ל, לוחם סיירת הצנחנים שנפל מירי דו-צדדי במהלך מבצע בחאן יונס, תיארה את המסר שהעביר לה אחד מחבריו של בנה, צלף שהיה בכוח הלוחם.

הצלף ביקש להתנצל בפניה על הפגיעה בבנה והיא שיתפה בתגובה ששלחה לו בראיון לגלי צה"ל.

"כתבתי לו שימסור לצלף שפגע את אהבתנו", אמרה הדס, "מספיק שחייו של עפרי נגדעו, לא רוצים שנשמתו של הצלף המסכן תיפגע".

הדס הבהירה כי היא לא כועסת על הצבא, והסבירה את כאבה. "זה נשמע הגיוני? אין ערך לחיים? זה כל כך שרירותי. למה צריך את הכניסה הזו לעזה? באמת, אני לא כועסת על הצבא".