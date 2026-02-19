גיוס חרדים
גיוס חרדיםצילום: Erik Marmor/Flash90

ועדת חוץ וביטחון של הכנסת צפויה לקבל בימים הקרובים את הנוסח הסופי של חוק הגיוס מהיועצת המשפטית של הוועדה.

עם קבלת הנוסח צפויה הוועדה לפתוח מיד בהליך הצבעות. נכון לעכשיו, אין גורם פוליטי שנחשף לנוסח הסופי המתגבש.

בשבועות האחרונים עלו הצעות להחמיר את מתווה החוק בכמה היבטים: העברתו כהוראת שעה במקום חוק קבע, החלת סנקציות מוגברות כבר בשנים הראשונות, מנגנון פיקוח מחמיר יותר וצמצום סמכויות הבקרה על יישומו. סוגיית כ-80 אלף צווי הגיוס שנשלחו בתקופה האחרונה מרחפת אף היא מעל הדיונים, כאשר ההערכה הפוליטית היא שתוסדר כחלק מהחוק.

באגודת ישראל הביעו הבוקר דאגה עמוקה מהנוסח המתגבש.

לדברי בכירים במפלגה, החשש הוא שהלחץ לעמידה באמות מידה משפטיות יוביל להחמרת הסנקציות על חשבון "זכותם של בני הישיבות ללמוד תורה ללא הפרעה", כלשונם.