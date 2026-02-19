ועדת חוץ וביטחון של הכנסת צפויה לקבל בימים הקרובים את הנוסח הסופי של חוק הגיוס מהיועצת המשפטית של הוועדה.

עם קבלת הנוסח צפויה הוועדה לפתוח מיד בהליך הצבעות. נכון לעכשיו, אין גורם פוליטי שנחשף לנוסח הסופי המתגבש.

בשבועות האחרונים עלו הצעות להחמיר את מתווה החוק בכמה היבטים: העברתו כהוראת שעה במקום חוק קבע, החלת סנקציות מוגברות כבר בשנים הראשונות, מנגנון פיקוח מחמיר יותר וצמצום סמכויות הבקרה על יישומו. סוגיית כ-80 אלף צווי הגיוס שנשלחו בתקופה האחרונה מרחפת אף היא מעל הדיונים, כאשר ההערכה הפוליטית היא שתוסדר כחלק מהחוק.

באגודת ישראל הביעו הבוקר דאגה עמוקה מהנוסח המתגבש.

לדברי בכירים במפלגה, החשש הוא שהלחץ לעמידה באמות מידה משפטיות יוביל להחמרת הסנקציות על חשבון "זכותם של בני הישיבות ללמוד תורה ללא הפרעה", כלשונם.