התנועה למאבק באנטישמיות חשפה מיצג פומבי שהוצב בסמוך למוסד חינוכי באנטליה, טורקיה, במסגרת פעילות ניטור שוטפת.

המיצג כולל דמויות של מנהיגים ישראלים ובינלאומיים לצד תמונות המציגות פגיעה באזרחים, באופן שהארגון מגדיר כהסתה ודה-לגיטימציה.

לטענת התנועה, המיצג משחזר מוטיבים של "עלילות דם" - האשמות היסטוריות שיוחסו ליהודים לאורך הדורות.

הופעתם מחדש של מוטיבים אלה במרחב הציבורי, ובפרט בסמוך למסגרת חינוכית, מוגדרת על ידי הארגון כאינדיקציה מסוכנת לנרמול שיח אנטישמי - תהליך העלול להטמיע מסרים קיצוניים בקרב צעירים.

הארגון מותח ביקורת על היעדר גינוי מצד גורמים מקומיים ומוסדיים, וטוען כי שתיקה במקרים מעין אלה עלולה להתפרש כלגיטימציה. "כשאין תגובה, המסר למרחב הציבורי הוא שהכל מותר", נמסר מהתנועה.

הממצאים מצטרפים, לטענת הארגון, למגמת החמרה באקלים הציבורי בטורקיה בתקופה האחרונה.

התנועה מבקרת את ממשלת ארדואן על כך שאינה פועלת לבלימת התופעה באופן אפקטיבי, ומזהירה כי התוצאה בפועל היא אווירה המאפשרת מסרים עוינים כלפי ישראל וכלפי יהודים.