בטקס שנערך בסימפרופול, חצי האי קרים, הוחזר לקהילה היהודית המקומית בניין התלמוד תורה שנבנה בשנים 1913-1915 ושימש מרכז חינוכי מרכזי בתחילת המאה העשרים.

ההשבה התאפשרה לאחר התערבותו האישית של הנשיא פוטין, בעקבות פנייתו של הרב הראשי של רוסיה, רבי ברל לאזאר.

הבניין, שתוכנן כמוסד לימודי מרכזי לאחר איחוד שלושה תלמודי תורה בעיר, הכיל כיתות לימוד בקומת הקרקע ואולם התכנסויות רחב ידיים בקומה השנייה. עם זאת, פעל כמוסד חינוכי שנתיים בלבד לפני שנסגר.

בחורף 1941, בתקופת הכיבוש הנאצי, שימש הבניין כנקודת ריכוז ליהודי העיר: למעלה מ-4,000 יהודים הוחזקו בו בתנאים קשים, לפני שהובלו לאחד מאתרי ההוצאה להורג באזור, שם נרצחו יחד עם כ-14,000 יהודים נוספים. לוח זיכרון הוצב על קיר הבניין בשנת 2009.

הקהילה מתכננת להפוך את המקום למרכז פעיל הכולל מסגרות חינוכיות לילדים ולמבוגרים, שיעורים בהיסטוריה יהודית ולשון עברית, אירועי תרבות ומרכז סיוע לחברי הקהילה הנזקקים.