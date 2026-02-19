בעולם ההלכה יש תחומים רבים הנלמדים בעיון, אך מעטים מהם זוכים ללימוד מעשי, יסודי ומקיף - כזה שמחבר בין ספרי הפוסקים לבין המציאות המורכבת שבשטח. הלכות עירובין הן דוגמה מובהקת לכך.

מדובר באחד התחומים הרגישים והמורכבים ביותר בהלכה, הנוגע ישירות לחיי היום־יום של קהילות שלמות, ובו בזמן נותר פעמים רבות בידי יחידים בלבד.

בהלכות עירוב הפער בין ההלכה הכתובה להלכה המעשית הוא משמעותי יותר מתחומי הלכה אחרים. גם מי שלמד במשך שנים את כל החלק העיוני יהיה לו פער גדול ברגע שירצה להקים או לבדוק עירוב ולהבין האם הוא כשר הוא פסול וכיצד לתקנו

כך נולד הקורס המעשי בהלכות עירובין של “עירוב כהלכה" - קורס ייחודי ונדיר, המרכז ידע פרקטי שהצטבר במשך עשור אצל הרב אברהם רינת יו"ר המכון

הקורס נבנה מתוך הבנה עמוקה של הצורך: רבנים, דיינים, מורי הוראה ולומדים המבקשים לא רק לדעת את הסוגיות בגמרא ובפוסקים, אלא גם להבין כיצד הדברים מיושמים בפועל - בשטח, עמודים, חוטים, מחיצות, כבישים, בזנטים, עמודי חשמל, בטונדות ועוד..

לפרטים והרשמה

במהלך הקורס נלמדות הלכות עירובין מן היסוד ועד לפרטי הפרטים, תוך שילוב נדיר בין עיון הלכתי מעמיק לבין הדרכה מעשית: זיהוי בעיות, ניתוח מצבים מורכבים, הבנת שיטות הפוסקים והשלכותיהן, והיכולת להכריע הלכה למעשה.

ייחודו הגדול של הקורס הוא בכך שאינו מסתפק בלימוד תיאורטי. הלומדים רוכשים כלים אמיתיים: כיצד לבדוק עירוב, כיצד להקים עירוב חדש, כיצד להתמודד עם תקלות נפוצות ונדירות, וכיצד לשאת באחריות ההלכתית הכבדה הכרוכה בכך. כל הקורס שזור בתמונות והמחשות מהשטח עם דגש על צורת בניית העירוב כיום

בעידן שבו ערים מתרחבות, שכונות נבנות, בסיסים מרחבים, חוות חקלאיות קמות ומתרחבות, הצורך במומחים להלכות עירובין הולך וגובר. קורס “עירוב כהלכה" מעניק מענה שלם, רציני ומקצועי, ומציב רף חדש בלימוד ההלכה המעשית

הקורס מתאים לרבני יישובים, רבנים צבאיים, בודקי עירוב, נבחני הרבנות הראשית, ולאברכים שלמדו הלכות עירובין המבקשים להיות שליחי ציבור נאמנים, ולחבר את ההלכה לעולם המעשה

הקורס בפורמט דיגיטלי ללא הגבלת זמן, למסיימים תינתן "תעודת הסמכה" מטעם מכון "עירוב כהלכה" ואפשרות להשתלב בפעילות המכון ברחבי הארץ.

לפרטים והרשמה