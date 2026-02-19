במהלך חפירות ארכיאולוגיות שנערכו לאחרונה בסוסיא נחשף ממצא נדיר ויוצא דופן: כף מאזניים עשויה ברונזה.

הממצא, שנמצא בלב אזור המגורים והמסחר של העיירה הקדומה, מציע עדות פיזית למוסר ולצדק שהיו נוכחים בחיי היומיום של תושבי המקום, וממחיש את יישום הציווי המקראי "מאזני צדק, אבני צדק יהיה לכם".

כף המאזניים שנמצאה הייתה חלק ממערכת מאזני תלייה ניידים, שנעשו בהם שימוש נרחב בארץ ישראל בתקופה ההיא. הכף שנחשפה היא למעשה קערית מברונזה עם חורים קטנים בשולים, אליהם היו נתלות הכפות השונות של המאזניים.

ד"ר אחיה כהן-תבור, מנהל החפירה, אמר כי מציאת כף מאזניים בלב יישוב יהודי קדום היא כמו "למצוא ספר מוסר שקבור באדמה". הוא הדגיש כי הממצא משקף את תפיסת המוסר והצדק של תושבי סוסיא, שפעלו לפי הציווי המקראי "מאזני צדק".

נחשון, שמצא עם בתו נטע את הממצא, סיפר: "יצאתי ללוות את הילדה שעסקה בחפירות עם כיתה ב' של בית הספר סוסיא. מרומם לראות ילדים קטנים שעוסקים בחפירה במקצועיות ולפי כללי החפירה הזהירים והעדינים, כשהם רצים כל כמה דקות לאחיה הארכיאולוג עם עוד פריט עתיק לקבל הסבר".

אלירם אזולאי, ראש המועצה האזורית הר חברון, סיכם "פרויקט החפירות הקהילתיות מאפשר לדור הצעיר לקחת חלק פעיל בחשיפת המורשת שלנו ובחיבור לשורשים. זכינו שמערכת החינוך בהר חברון שותפה בעשייה ערכית מיוחדת שכזו. אנחנו במועצה נמשיך לתמוך במיזמים האלו, שמחברים בין חינוך, היסטוריה ועשייה בשטח".