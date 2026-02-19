השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר תקף הבוקר (חמישי) את היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה לאחר שאמרה בכנס של אגף החקירות שהפעלת אמצעים טכנולוגיים מתקדמים אינה מתאפשרת במשטרה - בשל עיכוב מצד הדרג המדיני.

בחשבון ה-X שלו, כתב בן גביר: "גלי בהרב-מיארה העבריינית מונעת מהמשטרה שימוש באמצעים טכנולוגיים במאבק נגד ארגוני הפשע הערבים. וזה כאולטימטום! עד שנסכים לסחיטה שלה להשתמש באותם כלים נגד נבחרי ציבור. שזה מה שמעניין אותה - תפירת תיקים לימין. לא נסכים להיסחט. והדם של הנרצחים הערבים על הידיים העברייניות שלה".

אמש בכנס של אגף החקירות במשטרה אמרה בהרב מיארה: "מדובר באמצעי שחובה שיהיה למשטרת ישראל. על שולחן הממשלה מונחת זה זמן רב הצעת חוק. אני קוראת לשר המשפטים ולשר לביטחון לאומי לקדם את החקיקה המוכנה.

אני סבורה כי יש לאפשר למשטרת ישראל כלים מתקדמים לצורך אכיפה. מטעם זה אני אני שבה ומבקשת לקדם את הצעת החוק הממשלתית, שהוכנה זה מכבר, המסדירה את סמכות משטרת ישראל לעשות שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים. כשם שמדינת ישראל מצפה ממשטרת ישראל לפענח עבירות וללכוד עבריינים, כך צריכה מדינת ישראל לספק למשטרת ישראל כלים מתאימים לאתגרי הפשיעה הניצבים בפניה. ניתן לקדם את החקיקה הנוכחית באופן מיידי. אם הממשלה חפצה בכך, ניתן להשלים את החקיקה הממשלתית המאפשרת למשטרת ישראל שימוש בכלים טכנולוגיים תוך זמן קצר", הוסיפה.