ההתוודעות אמש צילום: באדיבות המצלם

מאות בחורים, אורחים ורבנים השתתפו אמש (רביעי) בהתוועדות פתיחת חודש אדר חגיגית שקיימה ישיבת אלון מורה, כחלק ממסורת ארוכת שנים, בהובלת הרב דוד דודקביץ', רב היישוב יצהר וראש ישיבת רועה ישראל.

בין הרבנים שהשתתפו גם רב השומרון וראש ישיבת אלון מורה, הרב אליקים לבנון, וראש הישיבה, הרב שחר אימבר.

"המסורת המיוחדת הזו, של התוועדות מרוממת בראש חודש אדר, היא חלק מרוח הישיבה, שחרטה על דגלה תורה, התיישבות, חינוך והכל מתוך שמחה והרמת הרוח. מכוחה, מובילים בחורינו ובוגרינו תרומה משמעותית הן בשירות סדיר ומילואים והן בתחומי עשיה רבים נוספים", שיתף סא"ל (מיל') יהודה צוקרמן, מנהל הישיבה.

הרב לבנון אמר למשתתפים: "צריך להתבונן מה חג פורים השנה מלמד אותנו. אנחנו זוכים לעשות 'לך כנוס את כל היהודים' ולעשות קיבוץ גדול בישיבה, אבל הכינוס הזה צריך לעבור לכל עם ישראל. בשנתיים וחצי הגדולות האלה שאנחנו עדיין בעיצומן, אנחנו רואים את הניסים של הקב"ה בסימן של לך כנוס".

עוד הוסיף הרב לבנון: "לפני שלוש שנים באותו יום כיפור נורא של ימים ספורים לפני שמחת תורה, ניסו לכנוס את היהודים ולא הצליחו. הכינוס הזה היום הוא כינוס מכונן שצריך להופיע על כל עם ישראל במהלך החודש הקרוב - 'החודש אשר נהפך להם'. מתי הוא יהפך לנו? כשנרגיש את הלב עמוס, כשכל עם ישראל יתכנס, וכולם יהיו כאיש אחד בלב אחד ונחזור למעמד הר סיני. גם בפורים, מתן תורה בא כאשר יש כינוס גדול. פורים זה יום של תפילות. נמשיך להתפלל לזה שהקיבוץ הגדול, האחדות הגדולה, יימשכו. מרגישים את הכינוס והאחדות".

הרב דודקביץ' ציין כי "ההסתכלות שלנו על כמה הם מגיעים ממקום פנימי חשובה, אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו שריקודינו לא נראים כמו הריקודים שלהם, שכאן רואים שפניהם לשמים וליבם לשמים. שנזכה תמיד מתוך שירה, שבח ותפילה להודות ולהלל".

בהמשך חשף הרב דודקביץ' סיפור מרגש על קבר יוסף: "בי"ד באדר לפנות בוקר היינו נוסעים לקבר יוסף. נוסעים עם הרכב ונכנסים לפני עלות השחר לתל שכם, דרך הכניסה הלא מוכרת מהצד שהוא בעצם שער בחומה שנוטה לכיוון של הר עיבל - פחות או יותר לצפון מערב. נכנסים, ישנים שם קצת לפני עלות השחר, ואז קוראים בי"ד וט"ו את המגילה - בשני הימים של חג הפורים. קבר יוסף יקר לכולנו, ויחד זכינו עם עוד הרבה שותפים נאמנים לחזור: תודה לראש המועצה יוסי דגן, לחבר הכנסת צבי סוכות, ולהרבה אנשי עשייה. יבורכו כולם, על התקדמות עצומה שצריך להודות עליה ולשמוח בה, ולהשתדל שהיא תגדל עוד ועוד".

הרב שחר אימבר ציין: "לפעמים אדם שב בתשובה ופתאום יש לו עמידה בלתי מוסברת, אבל מעשה אבות סימן לבנים והמלך מושיט שרביט כדי להתקדם. מישהו אמר לי שהוא לא התחיל את החודש כי לא הייתה התוועדות בישיבה. אנחנו רואים תפיסות חיצוניות והאויב מתחיל לעמוד, ולעומת זאת גם התפיסות הרוחניות מתחילות לעמוד. גם למי שעומד יש בחינה שהמלך מושיט לו שרביט".

אליסף פרשן, מנכ"ל מוסדות אלון מורה, סיכם: "בישיבת אלון מורה התורה היא תורת חיים, תורה של שמחה ושל חיבורים. מתוך השמחה הזו יוצאים בחורים עם רוח גדולה ומשתלבים בעשיה ובחברה הישראלית, בציונות ובהתיישבות. חודש טוב לעם ישראל".