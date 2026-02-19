ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, קרא אמש (רביעי) בכנס בחירות באפרת להקמת ממשלת אחדות רחבה במתכונת ממשלת הרוטציה של 1984.

בתיעוד מהכנס שנחשף ב-i24NEWS, נשמע בנט קורא לשתף פעולה עם צדדים שונים במפה הפוליטית, בדומה לשירות המשותף בצה"ל. "נייצר ממשלת אחדות לאומית, סטייל מה שהיה פה למי שזוכר ב-1984, שהיה פרס ושמיר. צריך פשוט לחזור לעבוד. לשבור את הפאן הגושי הזה. אנחנו עובדים ביחד עם אנשים בטנק ברפיח, אבל פתאום חוזרים לפה ואי אפשר לנהל מדינה ביחד עם מישהו שהוא בעל עמדה שונה ממני".

ראשי מפלגות האופוזיציה תקפו את דבריו של בנט. יו"ר ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, צייץ ברשת X תגובה ותייג את בנט, יאיר לפיד וגדי איזנקוט. "אסור להתחבר לנתניהו בשום תנאי ובשום נסיבות", כתב.

ראש האופוזיציה לפיד שיתף את הציוץ וכתב "אני מסכים".

גדי איזנקוט הגיב "אנחנו ננצח בבחירות הקרובות. כל מי שנשא בתפקיד ב-7 באוקטובר, בהם חברי הקבינט ובראשם ראש הממשלה נתניהו - לא ראוי, לא כשיר ואסור שיכהן בתפקידים ציבוריים".

יו"ר הדמוקרטים, יאיר גולן, כתב: "נפתלי, ישראל צריכה תיקון. הדמוקרטים, מפלגה עם עמוד שדרה דמוקרטי ליברלי וערכי חזק. לא ניתן יד לממשלה עם האחראים למחדל השבעה באוקטובר, לפילוג, ולהרס השיטתי של שלטון החוק".