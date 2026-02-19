נמשכת תנופת הבנייה ביהודה ושומרון: בישוב בית אל, שבלב בנימין, 30 דק' מירושלים, מתחילה בימים אלו המכירה המוקדמת בבניין מגורים חדש ויוקרתי במקום נגיש ונוח בכניסה לישוב.

את הבניה מובילה חברת אמנה בשותפות עם חברת ש.א.ג ולול הוותיקה. הכל מתוכנן כאן לפרטי פרטים בסטנדרט מגורים מוקפד עשיר ומודרני בלב אחת הקהילות הוותיקות והחזקות ביותר בבנימין.

ישבנו לשיחה עם יחיעם בדיחי, סמנכ"ל השיווק של חברת אמנה. החברה מובילה את הבנייה בהתיישבות ביהודה ושומרון זה ארבעה עשורים. יחיעם מתאר את המהפך שעובר הישוב בית אל בשנים האחרונות. כיצד הפך הישוב הוותיק ליעד הבא של הציבור הדתי-לאומי ואיך אפשר ליהנות מיתרונות של עיר ועדיין להרגיש בתוך קהילה חמה וערכית של ישוב צומח.

אנו שומעים רבות על המהפך בהתיישבות, ספר לנו איך זה מתבטא בישוב בית אל?

בשנים האחרונות עבר הישוב בית אל מהפכה גדולה, לא לחינם הוא מכונה 'בירת בנימין'. בתוך זה נכנסה השותפות הוותיקה של אמנה יחד ש.א.ג ולול שיצאה בימים אלו בשיווק מוקדם של בניין חדש בשכונה מתוכננת שתשנה ותחדש את שכונות הכניסה ליישוב. מדובר בבניין בוטיק מודרני ומעוצב עם 36 יחידות דיור מרווחות הממוקם במיקום אסטרטגי ונגיש במיוחד. השכונה מהווה חלק בלתי נפרד מתנופת הצמיחה של היישוב, שמונה כיום קרוב ל-2,000 משפחות!.

מה מייחד את היישוב בית אל מהבחינה הזו?

לא לחינם תושבים מציינים שהם נהנים לגור בבית אל 'מרגישים עיר, חיים יישוב'. כוונתם היא שבבית-אל יש היום את כל האפשריות שמציעה העיר: בתי כנסת, מקוואות, מרכזי קניות, מוסדות חינוך מעולים לכל הגילאים, בריכה מקורה, חדרי כושר, מאפיות אנינות, בתי קפה, מסעדות, שרותי ממשלה, שרותי בריאות, פעילות פנאי, מערכת חוגים שיעורי תורה, ישיבות תיכוניות אולפנה ישיבה גבוהה, פעילות ענפה לגיל הרך ולגיל השלישי - והכל נגיש ובמרחק הליכה. זאת לצד ההיסטוריה של האזור, והמקום בו אירע סיפור סולם יעקב.

עבור מי שמעוניין לעבור מהעיר הגדולה, בית אל מציעה את המענה המושלם. בעיר יש לעיתים תחושת ניכור ובדידות. בבית אל לעומת זאת אתה מקבל את השירותים העירוניים, בתוך מעטפת של קהילה חמה, משפחתית ומחבקת. הכול קשור זה בזה. כשיצאנו להקמת השכונה בחרנו בסיסמא - 'עוד דקה תבין'. הדגש הוא על היתרון החשוב שאתה נמצא דקה מהכול: מהמינימרקט, מהטיילת החדשה, ממגרשי הספורט וממוסדות החינוך. אפילו לא תצטרכו להניע את הרכב כדי להגיע לכל מקום.

בית אל הוא ישוב גדול וותיק, ולצד זה התושבים מספרים על אווירה קהילתית מאוד חמה. איך אתם יכולים לעזור לרוכשים החדשים להשתלב בתוך חיי הקהילה הקיימים?

השכונה ממוקמת סמוך לכניסה לישוב. הדיירים החדשים נכנסים בקלות לתוך יישוב קהילתי שוקק ותוסס. זה לא 'אי' מבודד, אלא חלק מהשכנות המזמינה - הקידושים בשבת, התפילות והאווירה המשפחתית שמאפיינת את בירת בנימין. בנוסף, המועצה רתומה לגמרי לתהליך התכנון האסטרטגי והם רואים בזה את הדרייב לחידוש כל אזור הכניסה ליישוב.

בוא נעבור לדבר על הבתים עצמם. מה אתה יכול לספר לנו על האופי של הבתים ומאילו יתרונות ייהנו התושבים?

בזמן תכנון השכונה, שמנו דגש על נגישות, נוחות, איכות ובנייה בסטנדרט גבוה. הבתים עצמם תוכננו במפרט עשיר במיוחד: בתים של 3 עד 6 חדרים, בגדלים שבין 98 ל-130 מ"ר. בבתים יש יחידות הורים מפנקות, ממ"ד, מרחבי אירוח הכוללים מטבח גדול סלון רחב ופינת אוכל. בחלק מהבתים קיים גם דלפק אי במטבח.

לכל הבתים ישנן גם מרפסות נוף גדולות מרפסות סוכה, ובחלקם קיימת גם גינה צמודה. המפרט כולל גם נקודת גז וברז גינה במרפסת, כדי לאפשר את האירוח הכי נוח שיכול להיות. בנוסף אנו רואים את המהפכה ואת כניסתם של הרכבים החשמליים לחיינו, ובחניות יהיו תשתיות מובנות לעמדת טעינה חשמלית.

ומיהו קהל היעד שאליו מתאימים הבתים?

השכונה מציעה פתרון לכל קהלי היעד: המחירים מתחילים ב-1,440,000 ש"ח כך שמצד אחד השכונה מתאימה לזוגות צעירים שמחפשים דירה מאובזרת במחיר שפוי ומצד שני, היא אידיאלית למבוגרים שרוצים לעבור לדירה בבניין בוטיק הבנוי בסטנדרט גבוה עם מעלית ושירותים קהילתיים קרובים, החולש על הכניסה ליישוב וממוקם במיקום מרכזי, שמאפשר להם להישאר בלב הקהילה ולגור קרוב לנכדים ולארחם בנוחות.

האם יש דגש גם על ההשקעה בפיתוח סביבתי מרחב הציבורי סביב הבניין?

בוודאי. התכנון המוקפד לא עוצר בתוך הבית. בסמוך לבניין מתוכנן גם מרכז מסחרי קטן ונוח שיספק שירותים וקניות לדיירים. עם מהפכת הכבישים ביהודה ושומרון, שדרוג כביש 60 ל6 מסלולים והקרבה הדרמטית לירושלים, הערך של בית אל רק עולה. זו עיר שהולכת וגדלה, ובנייה בסטנדרט כזה היא הזדמנות שלא תחזור, במיוחד כרגע כשזו השכונה היחידה הזמינה לבנייה מיידית ביישוב.

אילו עוד שירותים קיימים בקרבת השכונה?

דיירי שכונת "שער העיר" החדשה ייהנו מכל השירותים הקיימים בבית אל והכל במרחק נגיעה. בית אל היא לא רק סמל סטטוס היא בית ומשפחה אוהבת. אנחנו מזמינים אתכם להתחבר לקהילה להיסטוריה ולשורשים שיש בבית אל תוך כדי הצטרפות לשכנים היקרים בבניין הבוטיק. והכל במחירים שרק יעלו ויעלו. בואו לראות את הבנייה והשכונה, להרגיש את ההשקעה שלנו בפרטים ובשרות ולהצטרף למהפכה של איכות חיים גבוהה בלב בנימין. אין לנו ספק שבית אל עוד תלך ותגדל. הקהילה כבר מחכה לכם", מסכם יחיעם בדיחי.