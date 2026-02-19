כלי תקשורת בבריטניה מדווחים כי הנסיך לשעבר אנדרו, אחיו של המלך צ'ארלס, נעצר בחשד להתנהגות פסולה בשל מעורבות בפרשת ג'פרי אפשטיין.

התואר נסיך נשלל מאנדרו, בן המלוכה, לאחר פרסום החשדות נגדו.

במסמכי אפשטיין שפורסמו נטען כי הנסיך לשעבר שיתף את הפדופיל המורשע במידע רגיש שהגיע אליו כשכיהן בתפקיד רשמי בממשל הבריטי.

המלך צארלס הגיב "נודע לי, בדאגה רבה, חדשות הנוגעות לאנדרו מאונטבאטן-וינדזור וחשדות הנוגעות להתנהלות לא כשירה בזמן נשיאת משרה ציבורית. לרשויות יש את תמיכתנו ושיתוף פעולתנו המלאים. יש לאפשר לחוק לפעול. לא יהיה נכון עבורי להגיב עוד בנושא זה. במקביל, משפחתי ואני נמשיך למלא את חובתינו בשירות הממלכה".