השר לשעבר חיים רמון הסביר היום (חמישי) מדוע לדעתו האופוזיציה אינה מצליחה להתרומם והיפנה את האצבע המאשימה כלפי העומד בראשה - יאיר לפיד.

"הסיבה שהוא נמצא היכן שהוא נמצא היא חוסר הבנה מוחלט איך להתנהל. כישלון דרמטי של האופוזיציה - אחרי 7 באוקטובר ראש הממשלה נתניהו מוביל לזה שהבחירות יהיו פחות או יותר במועדן. הכישלון הזה רשום על שמו של יאיר לפיד כי הוא יושב ראש האופוזיציה", אמר רמון בראיון ל-103FM.

הוא ציין "הייתי הרבה שנים באופוזיציה, ב-1999 ביבי האשים אותי באופן ישיר שבגללי הבחירות הוקדמו והוא נפל. אפשר היה לעשות הרבה אבל לא נעשה כמעט כלום - זו אופוזיציה מפוררת, חלשה ורופסת שהגיעה למצב שהיא הגיעה. אם ביבי היה הראש והוא אשם, כך גם פה - יאיר לפיד הוא ראש האופוזיציה, והוא אשם שהגענו למצב הזה".

הוא סבור כי לפני הכול מפלגות האופוזיציה צריכות להציב אלטרנטיבה. "אין מכנה משותף ולו אחד בין בנט וליברמן יחד עם גולן ועם לפיד חוץ מ'רק לא ביבי'. זה לא עבד".

לדעתו, האדם שצריך להוביל את גוש השמאל, הוא גדי איזנקוט. "זה הדבר הממשי היחיד שיכול להיות. בנט אמר השבוע דבר מדהים: 'מי שכשל לא יכול לכתוב את הפרק החדש'. הוא צודק, אבל הוא היה חלק מהם. אתמול הוא דיבר על הקמת ממשלת אחדות לאומית יחד עם ביבי. הבוחרים של איזנקוט נמצאים בעצם אצל בנט".