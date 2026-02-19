שר המשפטים יריב לוין דורש לפטר את מנכ"ל הרבנות הראשית לישראל יהודה כהן, כך דווח בכאן רשת ב'.

במכתב ששלח לוין למ"מ נציב שירות המדינה, פרופסור דניאל הרשקוביץ, דרש השר להדיח את כהן מכהונתו בשל טענות לאי סדרים מצדו ברבנות הראשית. זאת חרף העובדה שכהן היה מועמדו של ראש הממשלה בנימין נתניהו לממלא מקום נציב שירות המדינה בעבר.

נגד כהן התנהלה חקירה בנציבות שירות המדינה בנוגע לטענות חמורות בתפקודו, בין היתר בשל פגמים בתעודות כשרות.

כמו כן הוגשה עתירה נגדו בטענה לכשלים חמורים, אי־מינוי בעלי תפקידים חיוניים ומעורבות פסולה שלו במתן תעודות כשרות.