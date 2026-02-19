עיריית ירושלים ממשיכה בהיערכותה למגוון תרחישי חירום אפשריים. לפני כחודש וחצי, וכחלק מתפיסת ביטחון עירונית סדורה ורב־שנתית, קיימה העירייה תרגיל רשותי רחב־היקף בשיתוף פיקוד העורף וכלל גורמי הביטחון וההצלה. במסגרתו, תורגלו הפעלת מכלולי חירום עירוניים, מערכי סיוע לאוכלוסייה, השירותים החיוניים בעת אירוע חירום ועוד.

כחלק מהיערכות זו, תופץ בימים הקרובים לתיבות הדואר של התושבים ובפלטפורמות הדיגיטליות השונות חוברת מידע מקיפה לחירום, הכוללת הנחיות התגוננות מצילות חיים, רשימת כלל המקלטים והמחסים הקיימים ברחבי בעיר, מידע על אופן ההיערכות המשפחתית ועוד.

ראש העיר ירושלים, משה ליאון, אמר כי "היערכות מוקדמת, אחריות אישית והקפדה על הנחיות גורמי הביטחון, הן המפתח לשמירה על חיי אדם ועל חוסנה של העיר ירושלים. העירייה פועלת כל העת לחיזוק המוכנות העירונית ומחויבת למתן מענה מקצועי, מהיר ואחראי לכל תרחיש. אני קורא לתושבים לעיין בחוברת עם קבלתה, לשמור אותה במקום נגיש ולפעול בהתאם להנחיות בעת הצורך."

לדבריו, עיריית ירושלים תמשיך לפעול גם בשעת חירום ותעמוד לרשות התושבים בכל הערוצים - מוקד 106, האתר העירוני, הרשתות החברתיות וערוצי ההודעות הרשמיים.