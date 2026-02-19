לקראת חג הפורים, עמותת מקימי הפועלת ברחבי הארץ קוראת לציבור לשקול לתרום מתנות לאביונים באמצעותה, מתוך מטרה להבטיח סיוע ממוקד למשפחות המצויות במצוקה כלכלית וללוותן בתהליך שיקום ארוך טווח. את הדברים מציג צביקה הראל ממחלקת התוכן של העמותה.

לדבריו, כאשר אדם מכיר באופן אישי אביון בסביבתו הקרובה, בן משפחה או שכן הזקוק לסיוע, הדרך הטובה ביותר היא לתת לו ישירות, בהתאם לדברי חז"ל, "עניי עירך קודמים". אולם כאשר אין היכרות אישית כזו, מתעוררת השאלה למי נכון להעביר את התרומה.

ההתלבטות, כך מציין הראל, נוגעת הן לרצון לוודא שהכסף מגיע לעניים אמיתיים ולא למתחזים, והן לשאלה כיצד ינוצל הכסף לאחר ימי החג. לדבריו, חלק ניכר מהכספים הנתרמים אינו משמש בפועל לסעודת פורים בלבד, ולכן יש חשיבות לדרך שבה נעשה בהם שימוש בהמשך.

מתנות לאביונים בו ביום וזכר למחצית השקל באמצעות מקימי - תרמו עכשיו >>

במקימי מלווים לאורך כל השנה משפחות בתהליך של התנהלות כלכלית נכונה. במסגרת זו נבנים תקציבים משפחתיים, מתבצעת התמודדות עם חובות ונעשית עבודה משותפת ליציאה לדרך חדשה.

בפורים מחלקת העמותה מתנות לאביונים בעיקר למשפחות הנמצאות בליווי כלכלי פעיל. מדובר במשפחות שלקחו אחריות ופועלות לשינוי מצבן, כאשר לפי נתוני העמותה, 70% מהמשפחות שמקבלות מתנות לאביונים דרך "מקימי" - בתוך שנתיים כבר לא יזדקקו לכך, ויוצאות לדרך עצמאית ויציבה יותר.

בעמותה מדגישים כי ניתן להעביר מתנות לאביונים בו ביום וכן זכר למחצית השקל באמצעות מקימי, וקוראים לציבור לתרום ולקיים את המצווה בדרך המהודרת ביותר.

