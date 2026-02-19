סרן ע', מ"פ פלוגת חנית ביחידה 636, חזר משהות בארה"ב כדי לשרת בצה"ל ולהצטרף למערך האיסוף תוך שהוא עוסק באחד העולמות המרתקים ביותר בצבא - האיסוף הקרבי.

"יחידה 636 היא המקור והאם של הגזרה", מסביר סרן ע'. "היא מתחלקת לתשע פלוגות - שש פלוגות תצפיתניות ושלוש פלוגות לוחמות. הפלוגה של מתעסקת בעולם הרחפנים. זה עולם מורכב ומתפתח, בעיקר בתקופת המלחמה. הפלוגה היום מחזיקה רחפנים מכל הגדלים ומכל הסוגים שיודעים לעשות המון דברים יעיליםבשביל הצבא: מרחפני איסוף פאסיביים וקטנים ועד רחפנים גדולים שיודעים להטיל דברים ולתקוף, ורחפנים שיודעים להתאבד".

הייחודיות של פלוגת "חנית" אינה טמונה רק בכלים, אלא ביכולת להפוך מידע מודיעיני גולמי לסיכול ממוקד בזמן אמת. סרן ע' מתאר שיתוף פעולה הדוק עם גופי הביטחון השונים. "יש לנו המון שיתופי פעולה תחת אוגדת איו"ש. אנחנו עובדים בצורה אקטיבית מאוד עם השב"כ ויחידות עילית של המשטרה כמו הימ"מ והימ"ס. בפועל, אני מקבל אינדיקציה מודיעינית ובאמצעות הרחפנים שלי יודע לעבוד עליה ולחבר אותה ליחידת הסיכול. אני מביא את המידע הנחוץ בשביל לצאת למעצר או לסכל את הפיגוע הבא שעומד לצאת. בין אם אני תוקף בעצמי ובין אם אני מכווין כוחות בשטח ומבצע איתם את המעצר הנדרש".

העוצמה המבצעית של הפלוגה נובעת מהתמחות עמוקה וסיזיפית. סרן ע', שצמח בתוך הפלוגה ומילא בה את כל התפקידים - ממפקד צוות ועד סמ"פ ומ"פ - מעיד בגאווה כי אנשיו הם המומחים המובילים בצה"ל לתחום. "95% מהעיסוק היומיומי של הצוותים שלי הוא בעולם הרחפנים. שימור הידע אצלנו הוא כל כך גבוה, שהאנשים שלי מבינים הכי טוב בעולם הרחפנים בכל זרוע היבשה. זה בא לידי ביטוי במלחמה: בשביעי באוקטובר קפצנו לעוטף, היינו בתוך עזה בתמרון והיינו גם בתוך לבנון. למרות שאנחנו יחידה תחת אוגדת איו"ש, היכולות פה כל כך מטורפות שדורשים אותנו בכל פינה, על יעדים חמים וקריטיים שחשוב לצבא לנטרל".

שיא הפעילות המבצעית הגיע במבצע "ארנון" לשחרור החטופים, בו לקחה הפלוגה חלק מכריע. "בתפקידי כסמ"פ רחפנים יצא לי להוביל את מבצע 'ארנון' מהצד המבצעי, בהכוונה של שירות הביטחון", משחזר סרן ע'. "זכינו להביא שם ידיעות שהן 'ידיעות זהב', מידע מודיעיני קריטי שאפשר את המבצע שכולם מכירים". הגבורה והמקצוענות הזו לא נעלמו מעיני הפיקוד העליון; היחידה זכתה לציון לשבח מהרמטכ"ל, וסרן ע' עצמו נבחר לאחד מ-60 אנשי הקבע המצטיינים של השנה, פרס יוקרתי המוענק במעמד הרמטכ"ל.

בין המבצעים המיוחדים בלב עזה ולבנון, סרן ע' פיקד גם על הכשרת הלוחמים הגדולה ביותר שידעה היחידה. "אחרי מבצע 'ארנון' יצאתי לקורס מפקדי פלוגות ופיקדתי על פלוגת הלוחמים הכי גדולה שהייתה בצה"ל - 220 לוחמים. אני מודה על הזכות לשרת ולהוביל", הוא מסכם.