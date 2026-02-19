קבוצת התעופה לופטהנזה הודיעה היום (חמישי) כי האריכה את מתכונת טיסות הלילה החריגה לתל אביב וממנה, בעקבות המתיחות הגוברת עם איראן.

לפי ההודעה, המתכונת הכוללת עצירת ביניים באתונה תימשך לפחות עד ה-6 במרץ, כאשר זמני הטיסות יתארכו במעט בעקבות עצירת הביניים בבירת יוון.

בנוסף, נמסר כי גם טיסות הלילה של חברת התעופה סוויס יופעלו במתכונת זו עד 6 במרץ. עבור שתי החברות, זמן הטיסה יתארך בשל עצירת הביניים הקצרה ביוון. זמני ההגעה המעודכנים יופיעו במערכות ההזמנות של החברות.

לצד זאת, חברות אוסטריאן איירליינס ובריסל איירליינס תמשיך להפעיל טיסות ישירות לתל אביב ולממנה, ללא עצירת ביניים.

בהודעה נמסר כי "הקבוצה ממשיכה לעקוב מקרוב אחר ההתפתחויות ולהתאים את פעילותה בהתאם. בטיחות הנוסעים ואנשי הצוות נמצאת תמיד בראש סדר העדיפויות שלנו".