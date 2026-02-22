בלב הסערה החוקתית והחברתית המטלטלת את ישראל, הרב רא"ם הכהן טוען שצריך להפסיק לחפש פתרונות קוסמטיים. כמי שעומד בראש ישיבה ששילמה מחיר דמים כבד במאבק על הארץ, הוא מציע לחזור לשפה של ענווה ותמימות מודעת.

בפודקאסט של ערוץ 7 והמכון למדיניות העם היהודי הוא משוחח עם ד"ר יהודה יפרח על הקיטוב העמוק שלא מאפשר לחברה הישראלית להסכים על כללי משחק. כאשר נשאל הרב הכהן על הסיבות לכישלון בהגעה להסכמות סביב הרפורמה המשפטית, למרות שהצדדים הגיעו ל-94% הבנה בחדרים הסגורים, מצביע הרב על שורש הבעיה: חוסר אמון מוחלט.

"שורש הבעיה שלנו היום זה אמון. יש פתרונות למחלוקות הפנימיים אבל אי אפשר לקדם אותם באוירה של חוסר אמון. בקיץ האחרון בחרתי ללמד בישיבה את מסכת סוטה, כי התמה המרכזית שהמסכת מתמודדת איתה היא איך מתמודדים עם אמון שנשבר. אמון מתבטא ביכולת שלי להאמין בטוהר כוונותיו של האחר גם אם אני חלוק עליו באשר לדרך. מאידך, כאשר השפה היא שפת הכוח אנחנו מזמנים למרחב את חוקי הפיזיקה, שבה כל הפעלת כוח גורמת לכוח נגדי. הנביא זכריה אומר: 'לא בחיל ולא בכוח כי אם ברוחי'. פעולה רוחנית משמעה שאני מכבד את חברי לא רק מסיבה טקטית, אלא אני באמת מכבד את צלם אלוהים שבו".

ראש ישיבת עתניאל איננו מסתפק בסיסמאות רוחניות ומציע "טיפול שורש" מוסדי. במליאת הכנסת ובוועדותיה אין היום דיון משמעותי אלא בעיקר גידופים והטחת האשמות, וכדי לשנות את זה מהשורש נדרשת מתודולוגיה חדשה לשיחה. הרב ראם חושף יוזמה שניסה לקדם בתקופת המחאות נגד הרפורמה המשפטית: דיאלוג מונחה בבית הנשיא, ללא מצלמות, בין שר המשפטים לנשיא בית המשפט העליון, שייערך בשיטה דיאלוגית קשובה.

מעבר לכך, הוא מציע חזון רדיקלי לכנסת ישראל: "תפקידם של יושב ראש הכנסת וראשי הוועדות הוא לנהל את הדיונים אבל אין להם את הכלים לכך. צריך להעמיד במקומם מנחים מקצועיים שיודעים איך לגרום לאנשים להקשיב לפני שהם מדברים. להושיב בית דין של אנשי אתיקה, ולקבוע שחבר כנסת לא יכול לנאום אם הוא לא נמצא ב-80% מהנאומים של חבריו. לפני שאתה נואם, תסביר נגד מי אתה נואם ותסביר את הדעה שאתה חולק עליה באופן הנאמן למקור - ובר הפלוגתא שלך יאשר אם הסברת אותו טוב".

לנוכח הביקורת בתוך עולם התורה על כך שגישתו עלולה להיתפס כנאיבית וככזו המעניקה כוח לגורמים פרוגרסיביים, הרב רא"ם עונה בנחרצות: "אני מודה באשמה, אני תמים ובזה אני הולך בדרכי האבות. יעקב אבינו היה איש תם. רבינו תם היה האדם הכי חריף בעולם ונקרא 'תם'. בעולם הפרוגרסיבי יש דברים חמורים מאוד שצריך להילחם בהם, כמו הרס המשפחה, אבל השאלה היא איך להילחם. הדרך היא לא שאני אגדע אותך, אלא בדרך שלימדה תנועת החסידות - עבודת הבירורים - ליצור הבדלה בין קליפות הטומאה לגרעין הקודש. בתוך קליפת הטומאה הגדולה של המחאות בתל אביב, יש גרעין קודש שאומר: 'אל תכפה עליי, יש לי עולם פנימי שלי".

בסיום דבריו, הרב קורא לציבור הדתי ולמנהיגיו להוביל בעצמם תהליך של "עבודת בירורים" ותשובה. "האמת היא לא טיוח ולא פשרה. האמת היא רחבה - א' זו האות הראשונה, ת' האחרונה ומ' האמצעית. אנחנו צריכים להביא את הכל לשפה חדשה. אם נלך בשפת האמון, לא נהיה אידיוטים שימושיים. אני רוצה ענווה גדולה, ומהענווה הזו תצמח הישועה".