מגיש התוכנית "אזור בחירה" בערוץ 13 רביב דרוקר הקדיש פינה למדיניות שמקדם השר סמוטריץ' ועל מידת ההצלחה שלו והלין עליה.

"בצלאל סמוטריץ' הודיע בגאווה על מהפכה בשטחים. הוא לא מגזים, ההחלטה של הממשלה היום על הדרך בה יירשמו קרקעות בשטחים היא חלק ממהפכה מטורפת שסמוטריץ' מוביל בשטחים: הקמת התנחלויות חדשות, הפסקה בפינוי מאחזים לא חוקיים, שינוי חוקי התכנון והבנייה, תקציבים וסיפוח דה פקטו", טען דרוקר.

הוא התקשה להבין מדוע, לאור העשייה, מפלגתו של סמוטריץ' נעה סביב אחוז החסימה בסקרים. המסקנה אליה מגיע דרוקר היא כי המהפכה ביו"ש אינה חשובה לציבור בוחרים גדול.

לטענתו העובדה שסמוטריץ' לא מביא מספר רב של מנדטים היא ההוכחה לכך שאין באמת ציבור גדול שהנושא חשוב לו. "המתנחלים עושים הרבה רעש, יש להם המון כוח פוליטי, אבל אין מספיק בוחרים שזה הדבר שבאמת חשוב להם. ומה שקורה פוליטית לסמוטריץ' משמש כהוכחה האולטימטיבית לכך".