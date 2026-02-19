משרד מבקר המדינה הגיש היום (חמישי) את תשובתו לבג"ץ בנוגע לצו על תנאי שהוצא בעתירות העוסקות בביקורת על אירועי השבעה באוקטובר ומלחמת "חרבות ברזל".

מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן, ביקש לקיים דיון דחוף בחלק חסוי, שבו הוא יציג ממצאי ביקורת, כולל כאלה בסיווג "סודי ביותר". במקביל, ביקש המשרד להרחיב את הרכב השופטים, בשל החשיבות הציבורית והחוקתית של ההכרעה.

בתשובת מבקר המדינה נטען כי כלל הטענות שהועלו בעתירות הופרכו, וכי פגיעה באינטרס הציבורי כבר התרחשה בעקבות צו הביניים. "ככל שתתקבלנה העתירות, עשוי להיגרם נזק נוסף שיביא לפגיעה קשה בעבודת הביקורת", נכתב בתצהיר.

המבקר הוסיף כי בעלי תפקידים בגופים מבוקרים עושים שימוש בעתירות על מנת להתחמק מהביקורת, ובחלק מהמקרים גם חשפו פרטים מהותיים מתוך הליכי הביקורת לציבור.

בנוגע לשאלת הקמת ועדת חקירה ממלכתית, מבקר המדינה ציין כי ביקורת המדינה אינה שוללת את הקמתה של ועדת חקירה, אלא אף פותחת ערוץ נוסף לכך.

בהתייחסות להשפעת העתירות, נכתב כי הצו על תנאי יצר "מרחבי חסינות" מביקורת עצמאית והחמירה את המצב בו גופים מבוקרים אינם ששים לשתף פעולה עם צוותי הביקורת.

לסיום, מבקר המדינה הדגיש כי "פסקי דין יש לקיים, הסכמות יש לקיים, את ביקורת המדינה יש לקיים".