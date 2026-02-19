בג"ץ הוציא היום (חמישי) צו על תנאי נגד שר המשפטים, יריב לוין, בו דרש ממנו לנמק מדוע לא ישתף פעולה עם נשיא בית המשפט העליון, יצחק עמית, במינויים לשופטים.

הצו ניתן בעקבות עתירה שהגיש מכון זולת, בה טענו העותרים כי שר המשפטים נמנע משיתוף פעולה עם הנשיא עמית מאז מינויו, ובכך מפר את סמכויותיו החוקיות.

במהלך הדיון בעתירה, ציין השופט עופר גרוסקופף כי המחלוקת נוגעת לשתי סוגיות עיקריות: הימנעותו של שר המשפטים משיתוף פעולה עם נשיא העליון, וכן הימנעותו מהפעלת סמכויות מסוימות, כמו מינוי נשיאים לבתי משפט מחוזיים וסגני נשיאים.

העתירה הגיעה אחרי שבג"ץ קבע כי הצו על תנאי ישיב את השאלה אם אכן ניתן להפעיל את סמכויות משרד המשפטים בשיתוף עם נשיא העליון, נוכח העובדה כי כעת קיימת מחלוקת סביב הסמכות החוקית של הנשיא עמית לאחר מינויו.