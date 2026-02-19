רשות התחרות הודיעה היום (חמישי) כי היא מבטלת את הפטור מההסדר הכובל של וולט עם רשתות המזון הגדולות.

כעת, החברה תידרש לבחור בין המשך פעילות וולט מרקט לבין המשך שיתוף הפעולה עם רשתות המזון. וולט, שמחזיקה גם את וולט מרקט וגם מספקת שירותי משלוחים לרשתות כמו ויקטורי, שופרסל וקרפור, תחליט ככל הנראה לוותר על ה"מרקט" שלה.

החברה פרסמה תגובה בה נאמר "וולט מרקט יצרה תחרות חדשה בתחום הסופרמרקטים בישראל והפכה בתוך שנים בודדות לסיפור הצלחה".

עם זאת, החברה טוענת כי ההחלטה לאלץ אותה למכור את וולט מרקט היא "צעד רגולטורי קיצוני" שפוגע בתחרות במקום לעודד אותה. "נפעל בהתאם להחלטה, נוודא יציבות והמשכיות לעובדים ונמשיך לפעול לשמירה על שוק פתוח ותחרותי", נמסר.