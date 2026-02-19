ריאד מנסור, הנציג הקבוע של מדינת פלסטין באו"ם, קורא לקהילה הבינלאומית לגנות את צעדי ממשלת ישראל שתכליתם לספח את יהודה ושומרון.

בנאום בפגישה של שרי החוץ של המדינות החברות במועצת הביטחון של האו"ם הביא מנסור ציטוטים מדברי שר האוצר בצלאל סמוטריץ’, שהדגיש את חשיבות האחיזה בקרקע כדי לסכל את הקמת המדינה הפלסטינית בלב הארץ, ומדברי שר החוץ, שלפיהם צריך להקטין את שטח רצועת עזה מטעמי ביטחון ומכיוון שזה המחיר שהערבים מבינים.

מנסור טען כי ממשלת ישראל רואה בפלסטינים זרים על אדמתם, מסרבת להכיר בקיומם כאומה, ומאמצת נרטיב גזעני שעליו מתבססת מדיניותה "הבלתי חוקית".

הוא האשים את ישראל בחתירה לספח שטחים גם ברצועת עזה ולגרש בכוח את התושבים המקומיים, שכן לדבריו ישראל בחרה בסיפוח על פני השלום.

עוד אמר מנסור כי ישראל מדברת כעת על שליטה על הארץ מנהר הירדן לים התיכון, בשטח שחיים בו 7.5 מיליון פלסטינים, והשאלה שעולה היא האם תעניק להם זכויות שוות או תהפוך את חייהם לבלתי אפשריים באמצעות "מוות, הרס וגירוש".

מנסור ציין כי התגובה היחידה על המדיניות הישראלית היא להדגיש באמירה ובמעשה כי "רצועת עזה והגדה המערבית, ובכללה ירושלים המזרחית, מהווים אחדות אזורית של מדינת פלסטין".