ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס אחר הצהריים (חמישי) למצב הביטחוני המורכב בנאום שנשא בפני הקצינים החדשים של צה"ל בבה"ד 1.

לדבריו, האזור כולו נמצא בתקופה רגישה: "המזרח התיכון ניצב על צומת דרכים. הגורמים הקיצוניים מסרבים לוותר, ומתארגנים מחדש כדי לאתגר אותנו מחדש".

הוא הציב אולטימטום ברור לארגון הטרור ברצועת עזה והצהיר: "בקרוב מאוד חמאס יעמוד בפני דילמה - להתפרק מנשקו בדרך הקלה או בדרך הקשה".

בהמשך דבריו התייחס נתניהו לאיום האיראני ולתיאום עם ארצות הברית: "הבהרתי לנשיא טראמפ את העקרונות של ישראל למשא ומתן עם איראן ואנחנו ערוכים לכל תרחיש. דבר אחד בטוח. אם משטר האיתולות יטעו ויתקפו אותנו, הם יחוו תגובה שהם לא יכולים להעלות על דעתם".

שר הביטחון ישראל כ"ץ אמר בטקס: "לא נאפשר איומי השמדה על מדינת ישראל גם בעתיד - ונפעל נגד כל איום קרוב ורחוק. אני אומר מכאן לכל אויבינו: אל תנסו אותנו ואל תבחנו את נחישותנו - כי אתם תגלו מולכם עם מאוחד וצבא חזק ומנצח".

הרמטכ"ל אייל זמיר אמר בנאומו בצל ההסלמה מול איראן: "האצבע על ההדק דרוכה מתמיד, מול כל שינוי במציאות המבצעית - מי שיבקש לבחון את נחישותנו יפגוש עוצמה שתגבה ממנו מחיר מיידי וכבד".