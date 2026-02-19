איש השמאל הקיצוני יריב אופנהיימר, החבר בהנהלת "שלום עכשיו" ומנהל קואליציית שתי המדינות בארגון "יוזמת ז'נבה", מאשים את ציבור המתנחלים באיו"ש באחריות למעשיהם של "הטרוריסטים היהודים", כלשונו.

בסרטון וידאו בערוץ דמוקרטTV אמר אופנהיימר כי "אין חפים מפשע, לא בעזה, בהתנחלויות, באמת שאין. תפסיקו לספר לנו על קומץ או על נוער שוליים".

"טרור המתנחלים הוא לא תקלה, הוא הממסד. הטרוריסטים היהודים הפכו לגיבורי התרבות של המגזר. עושים עליהם כתבות מגזין מפרגנות, הם כוכבים נכנסים, והמועצות האזוריות מזרימות להם מימון נדיב", אמר אופנהיימר.

בסרטון הווידאו שולבו קטעים מדבריו של שר האוצר בצלאל סמוטריץ’, שנועדו לתמוך בטענותיו של אופנהיימר על אחריות הממסד ל"טרור היהודי".

בהקשר זה הוסיף ואמר אופנהיימר: "זה לא שוליים, זו האליטה. תראו את המסלול הזה. בלילה הם שורפים בתים על יושביהם, מכים ילדים ומגרשים קהילות שלמות באלימות, ובבוקר, בבוקר הם מקבלים חיבוק חם מהרבנים, מראשי המועצות, ואפילו מחברי הכנסת, שמארחים אותם במשכן כמו מלאכים".

מסקנתו של אופנהיימר חד משמעית. לדבריו, "לכן אין מנוס מלקבוע: אין חפים מפשע. לאלימות הזאת אחראים המתנחלים כולם. אם יש שם מיעוט שמתחלחל, הוא שותק, והשתיקה שלכם היא הסכמה".