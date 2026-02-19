במערכת הביטחון מציינים כי פיקוד המרכז ואוגדת יהודה ושומרון נמצאים במוכנות גבוהה לקראת חודש הרמדאן, לאחר תקופה של פעילות התקפית עצימה ומשמעותית בשטח.

השנה, כמו בשנה שעברה, לא אושרו הקלות גורפות או הרחבת היתרים מעבר למתווה שנקבע על ידי הדרג המדיני.

המבצע במחנות בצפון השומרון שהחל בינואר 2025 הוביל, לפי גורמי ביטחון, לירידה חדה בהיקפי הטרור, והמחנות אינם מהווים עוד קיני טרור ומקומות מסתור כפי שהיו בעבר. האוגדה פועלת כיום עם 21 גדודים, בתגבור חטיבת הקומנדו וארבע פלוגות נוספות, במיקוד התקפי לסיכול טרור.

בצה"ל מדגישים כי גם במהלך הרמדאן תישמר הפעילות ההתקפית כסדרה, ללא שינויים, במטרה לשמר את היציבות הביטחונית. מוקדי החיכוך המרכזיים הצפויים הם במעברים ובאתרים רגישים, ובהם מעבר רחל, מעבר קלנדיה ואזור מערת המכפלה, שם צפויים ריכוזי קהל משמעותיים.

עוד נמסר כי כוחות צה"ל נפרסים ומלווים את ההתרחבות בחוות ובנקודות ההתיישבות בהתאם להחלטות הדרג המדיני, ומאפשרים את המאמצים להרחבת ההתיישבות. בשבוע הקרוב צפויה להסתיים ההיערכות הצבאית לעלייה ליישוב שאנור בהתאם להנחיות שר הביטחון.

במערכת הביטחון מדגישים כי כל אירוע חיכוך בין יהודים לפלסטינים מסיט את הקשב המבצעי ועלול לפגוע ביציבות בשטח.

במקביל מתקיים שיח שוטף עם ראשי הנהגה וראשי מועצות באזור, מתוך תקווה לצמצם את אירועי החיכוך בתקופה הרגישה.

במסגרת המאבק בהסתה לטרור נעצרו מעל 400 מסיתים מתחילת המלחמה. מתחילת השנה נתפסו למעלה מ-15 מיליון שקלים שיועדו לפעילות טרור, לרבות כספים שמקורם מחוץ לאזור. בשבוע האחרון נעצרו כ-19 יעדי הסתה, ובמהלך שנת 2025 נעצרו 184 יעדים נוספים.

לקראת הרמדאן יופעל מנגנון מעקב באמצעות כרטיס מגנטי ייעודי עבור העולים להר הבית. כל מי שייכנס יידרש לתקף את יציאתו בעמדות סמוכות למקום מגוריו, ומי שלא יסגור מעגל יציאה משטח ישראל, פרטיו יועברו למשטרת ישראל ויוטלו עליו סנקציות מיידיות.