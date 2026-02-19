ארגון הטרור הרצחני חמאס נערך לבחירת הנהגה חדשה, לאחר חיסולם של רבים בצמרת הארגון על ידי ישראל מאז ה־7 באוקטובר 2023.

גורמים בחמאס מסרו לעיתון "אל-שרק אל-אווסט" כי ההצבעה המכריעה על בחירתו של מנהיג חדש ללשכה המדינית של הארגון תתקיים בימים הקרובים.

לדבריהם, בשלב הנוכחי ייבחר רק מנהיג חדש ללשכה המדינית, אשר מתוקף תפקידו יהיה אחראי על ניהול הארגון ב"פלסטין" ומחוצה לה, ולא יתקיימו בשנה הקרובה בחירות לחברי הלשכה המדינית.

לדברי גורמים אלה, בחירת מנהיג חדש לחמאס נועדה להעביר מסר מרגיע בתוך הארגון, וכן מסר כלפי חוץ שלפיו חמאס מלוכד ומאוחד תחת הנהגה נבחרת.

שני המתמודדים הבולטים על תפקיד מנהיג חמאס הם ח'אלד משעל, מנהיג חמאס בחו"ל, וח'ליל אל-חיה, מנהיג חמאס ברצועת עזה.

לדברי גורמים בחמאס המצוטטים בעיתון, משעל נהנה מתמיכה רחבה של נציגי חמאס בחו"ל ובאיו"ש, ואילו ברצועת עזה הרוב תומך באל-חיה, והם אינם מוציאים מכלל אפשרות שייבחר מנהיג אחר לחמאס.