הוועדה הציבורית להרחבת סל שירותי הבריאות סיכמה היום (חמישי) את דיוניה והגישה את המלצותיה לשנת 2026.

תקציב הסל השנה יעמוד על 650 מיליון שקלים - סכום הגבוה מהחלטת הממשלה המקורית - והוא כולל 107 תרופות וטכנולוגיות חדשות שנועדו לתת מענה לאוכלוסיות רחבות ומגוונות.

תחום האונקולוגיה תופס נתח משמעותי מהסל החדש. לצד אישור תרופות אימונותרפיות וביולוגיות מתקדמות לטיפול בסוגי סרטן שונים (כמו ראש-צוואר, שלפוחית השתן וקיבה), הוועדה אישרה הרחבה של בדיקות גנומיות להתאמת טיפול אישי.

בשורה מפתיעה נרשמה בתחום הרפואה המשלימה: לראשונה יוכנסו לסל טיפולי דיקור (אקופונקטורה) לחולי סרטן המטופלים בכימותרפיה, במטרה להקל על כאבים. כמו כן, הורחב מערך הבדיקות לאבחון מוקדם של סרטן הריאה, כך שמעשנים יוכלו להיבדק כבר מגיל 60.

הסל השנה שם דגש מיוחד על המחלות המטבוליות: לראשונה ינתן טיפול תרופתי לירידה במשקל עבור בני נוער (12-18). בנוסף אושרו תרופות מתקדמות להורדת כולסטרול למטופלים בסיכון גבוה.

נשים הרות עם סוכרת סוג 2 יקבלו זכאות למכשירי ניטור סוכר מתקדמים ("פלאש") וכן אושרה טכנולוגיה חדשנית לצנתור עורקי הכליה לטיפול ביתר לחץ דם עמיד.

הוועדה לא פסחה על תחום בריאות הנפש ואישרה תרופות חדשות לדיכאון ולהפרעות קשב וריכוז (ADHD). בנוסף, ניתן מענה למחלות נדירות ביותר (יתום), כולל מחלות עור גנטיות ותסמונות אנדוקריניות, למרות עלותן הגבוהה. בתחום המניעה, ינתנו חיסונים נגד שלבקת חוגרת למדוכאי חיסון כבר מגיל 18.

שר הבריאות הביע גאווה על איכות הסל, אך הודה כי התקציב אינו מאפשר לתת מענה לכלל הבקשות, שהגיעו לשווי של כמיליארד שקלים. גם מנכ"ל משרד הבריאות ויו"ר הוועדה, פרופ' דינה בן יהודה, הדגישו את הדילמות האתיות הקשות ואת הצער על התרופות שנותרו מחוץ לסל בשל מגבלות התקציב.

באיגוד רופאי הריאות הביעו אכזבה עמוקה מכך שתרופות ביולוגיות לחולי COPD (מחלת ריאות חסימתית) נותרו בחוץ, ומקווים כי קופות החולים יאשרו אותן במסגרת הביטוחים המשלימים.

באגודה למלחמה בסרטן קראו לממשלה לעבור למודל עדכון קבוע של 2% בשנה לסל, כדי למנוע מצב שבו פיתוחים מדעיים מצילי חיים נשארים מחוץ להישג ידם של החולים.