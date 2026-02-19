צה"ל מגיב לביקורת הגוברת מצד משרתי המילואים ועדכן כי הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, הנחה על קיום תחקיר בנושא על ידי סגן הרמטכ"ל, בעקבות טענות שעלו מן השטח בדבר קיצור ימי שירות ופגיעה בתנאים.

בהודעת צה"ל נמסר כי בהתאם לממצאי התחקיר הוחלט על יישום מספר צעדים.

עוד נמסר כי זכויותיהם של משרתי המילואים שכבר נקראו לשירות לא ייפגעו, וכי כלל הימים להם התחייב צה"ל בהתאם למדיניות הקודמת יכובדו במלואם. החל מחודש אפריל תיושם המדיניות החדשה.

בנוסף הוחלט כי מח"טי המילואים והחטמ"ר יקבלו סל ייעודי בניהול עצמאי לחיזוק המעטפת והעורף המשפחתי במינימום בירוקרטיה.

עוד נקבע כי למח"טי המילואים והחטמ"ר יוקצה סל ימי מילואים ייעודי לצורך העלאת המוכנות והכשירות לאור מאפייני התקופה.

הרמטכ"ל הדגיש את תרומתם הייחודית והמרכזית של משרתי המילואים לביטחון מדינת ישראל, והבהיר כי צה"ל מחויב לפעול כלפיהם בשקיפות, בהוגנות ובאחריות מתוך הערכה עמוקה להקרבתם ולמחויבותם המתמשכת.

בצה"ל ציינו כי ימשיכו לפעול להקלת העומס המוטל על הלוחמים במילואים, בכפוף למציאות הביטחונית ולחקיקה הנדרשת.