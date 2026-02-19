שר האוצר בצלאל סמוטריץ' תקף היום בחריפות את המערכת הבנקאית בישראל.

"הבנקים הרוויחו 35 מיליארד שקל לא כי הם עבדו קשה או התייעלו, אלא פשוט כי בנק ישראל העלה את הריבית והם גלגלו מעט מאוד ממנה לפקדונות", אמר השר במהלך ביקור במשרדי חברת הפינטק BTB בתל-אביב.

בדבריו הוסיף: "אני כועס עליהם. הם עשו גימיקים ומודעות בעיתונים, אבל לא היו שם באמת עבור אזרחי ישראל ברגעי הקושי, כמו עבור 17 אלף מילואימניקים עצמאיים".

הוא הוסיף כי בכוונתו לקדם חוק מאגר נתוני אשראי לעסקים: "היום הלקוח זקוק לחסדי הבנקים... חוק המאגר יוציא את זה מהם ויעביר את המידע לבנק ישראל, מה שיאפשר לגופים כמוכם לקבל נתונים בלחיצת כפתור ולייצר חיתום טוב יותר".

בנוסף, הצהיר סמוטריץ' על כוונתו להוריד את מס החברות ב-2-3% בתקציב 2026: "האסטרטגיה היא להזרים המון כסף לשוק בצד ההיצע... הורדת מיסים מעודדת פריון, ואני מאמין שהטכנולוגיה תאפשר לנו לעשות זאת".

בדבריו שיבח את מודל הפינטק של BTB ואמר: "אתם מחוללי תחרות מדהימים... אנחנו צריכים הרבה יותר ממה שאתם עושים".

סמוטריץ' סיפר על יזם שהקים מתחם ענק במעלה אדומים: "הוא אמר לי שבתוך הקו הירוק זה היה לוקח לו שבע שנים והוא היה קורס מזמן. כיוון שביהודה ושומרון אני סוג של ראש ממשלה והכל אצלי, יכולתי להפוך את הכל. תוך שנה הוא עשה את כל השינוי התכנוני. זה מה שצריך לעשות פה בסוף - לפרק את הרגולציה".