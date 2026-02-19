בית המשפט העליון קבע היום כי ניתן לברר תביעה ייצוגית נגד שלושה סמינרים חרדיים בגין גביית כספים עבור הליכי מיון ורישום.

השופט עופר גרוסקופף, בהצטרפות השופטים דפנה ברק-ארז ואלכס שטיין, הפכו את החלטת בית המשפט המחוזי שדחה את התביעה על הסף.

ההליך החל לאחר שהעותר ביקש לרשום את בתו לכיתה ט' בשלושה סמינרים: דרכי רחל, מכון בית יעקב למורות ומרכז בית יעקב.

עבור עצם הגשת המועמדות והליכי המיון נדרש לשלם בין 150 ל-200 שקל לכל מוסד.

לטענתו, בחלק מהמקרים בתו לא זומנה כלל למבחנים והכסף לא הוחזר. העותר הגיש בקשה לאישור תובענה ייצוגית בטענה כי מדובר בגבייה בלתי חוקית הסותרת את חוזר מנכ"ל משרד החינוך, בסכום מוערך של כ-7 מיליון שקל.

הסמינרים טענו כי אינם "עוסק" לצורך חוק הגנת הצרכן, ובית המשפט המחוזי קיבל את עמדתם.

העליון הפך את ההחלטה וקבע כי אף שמדובר במוסדות חינוך, הליכי המיון והרישום הם שירות הניתן בדרך של עיסוק, וכי פערי הכוחות בין ההורים למוסדות מצדיקים בירור במסלול הצרכני.

בית המשפט הוסיף כי התובענה הייצוגית היא כלי משמעותי במצבים שבהם להורה בודד קושי מעשי לתבוע מוסד חינוכי.

התיק הוחזר לבית המשפט המחוזי לדיון בטענות לגופן. בנוסף בוטל חיוב ההוצאות שנפסק נגד העותר במחוזי, ושלוש רשתות החינוך חויבו לשלם לו הוצאות ושכר טרחה בסך כולל של 60,000 שקל. משרד החינוך, שהתייצב כידיד בית המשפט, לא חויב בהוצאות.