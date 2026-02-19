רחמים חוגי, בכיר במערך גיוס חרדים בצה"ל, שיגר מכתב התראה לפני תביעה נגד ערוץ i24NEWS והכתב משה שטיינמץ.

באמצעות עו"ד משה מורגנשטרן, דורש חוגי פיצויים של מאות אלפי שקלים והתנצלות פומבית בעקבות מה שהוא מגדיר כ"מסע הכפשה זדוני".

במוקד המחלוקת עומדת כותרת שפורסמה בערוץ וייחסה לחוגי הרשעה פלילית בהסתה לרצח להט"ב. לפי מכתב ההתראה, מדובר בטענה שקרית מיסודה, שכן חוגי מעולם לא הורשע בעבירה כזו.

עו"ד מורגנשטרן מציין כי הפרסומים הציגו מצג שווא של "עבר פלילי עשיר" וייחסו למרשו קריאות לאלימות במצעד הגאווה, תוך התעלמות מכך שהתיק נגדו נסגר ובית המשפט אף הטיל ספק באמיתות הטענות.

לדברי חוגי, הפרסומים בערוץ i24NEWS וברשתות החברתיות לא רק פגעו בשמו הטוב, אלא הובילו ישירות לביטול מינויו לתפקיד ראש מינהלת גיוס חרדים במשטרה.

במכתב נטען כי הערוץ הציג אמירות מצד המשטרה כעובדות מוגמרות למרות שלא הוכחו בבית משפט. במכתב נכתב כי מדובר ב"מסע הכפשה שקרי שחיסל מינוי בכיר במשטרה".

חוגי דורש פיצוי של כ-160 אלף שקלים עבור כל פרסום שקרי, לצד הסרה מיידית של התכנים ופרסום התנצלות בולטת במהדורה המרכזית ובאתר. לטענת בא כוחו, הנזק שנגרם לו בעקבות אובדן המשרה הבכירה עולה עשרות מונים על סכום הפיצוי הנדרש לצורכי פשרה.

עו"ד מורגנשטרן מסר כי, "מדובר בפרסומים שקריים לחלוטין המהווים הפרה בוטה של חוק איסור לשון הרע. לא נשלים עם מצב בו כלי תקשורת רומס בבוטות את שמו הטוב של אדם על בסיס עובדות שאינן נכונות ומטעה את הציבור ביודעין. ככל שהערוץ לא ייענה לדרישותינו בתוך שבעה ימים, מרשי לא יהסס לפנות לערכאות המשפטיות ולנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותו כדי למצות את הדין בתביעת ענק".