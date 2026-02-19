ועדת השמות הממשלתית הכריעה על שמות היישובים החדשים שיוקמו בבנימין, כחלק מיישום החלטת הקבינט על הקמת חמישה יישובים חדשים באזור.

על פי ההחלטה, היישוב בית חורון צפון ייקרא 'מעוז צור', נוף גלעד ייקרא 'מצוקי ארץ' וכוכב השחר צפון ייקרא 'כנפי שחר'. במועצה מציינים כי מדובר באבן דרך נוספת במעבר מהחלטה מדינית לביצוע בפועל.

השבוע נערך סיור מקצועי באתר היישוב בית חורון צפון, שייקרא מעוז צור, בהשתתפות שר האנרגיה והתשתיות אלי כהן, ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע ישראל גנץ, ובכירי משרד האנרגיה, חברת החשמל, רשות החשמל, רשות המים ומקורות. מטרת הסיור הייתה להאיץ את פיתוח תשתיות החשמל והמים במקום.

במהלך הביקור הוצגו המשמעויות האסטרטגיות של האזור, השולט על כביש 443 ועל המרחב החולש על נתיב נחיתת המטוסים לנתב"ג, לצד הצורך בביסוס תשתיות ובחיזוק הנוכחות הישראלית במרחב.

ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע, ישראל גנץ, אמר, "אנחנו פורצים דרך בהתיישבות. בנימין מובילה מהלך היסטורי של הקמת חמישה יישובים חדשים, לצד עשרות חוות שהוקמו בשנים האחרונות ושינו את מפת ההתיישבות כולה. אין לנו את הפריבילגיה להכריז על הקמת יישוב ולחכות חמש עשרה שנה עד שהוא יוקם בפועל. חייבים לקדם את הקמת היישובים עכשיו".

עוד הוסיף: "הכרעת ועדת השמות היא לא עניין סמלי. זהו שלב נוסף ומשמעותי בדרך לעיצוב מפת ההתיישבות בבנימין וביהודה ושומרון. אנחנו מחזקים את האחיזה הישראלית בלב הארץ ומתקדמים צעד אחר צעד מהחלטות למציאות בשטח".