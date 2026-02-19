מנהיג הציבור הליטאי הרב דב לנדו נשא היום דברי חיזוק במעמד מיוחד בהיכל ישיבת חברון ותקף בחריפות את מה שכינה "גזירות" כנגד לומדי התורה.

"משנאי התורה מחריפים את גזרותיהם כנגדנו ומכבידים את עולם על צווארי לומדי התורה", אמר, והוסיף כי "לא ניתן להתעלם מהחשש השוכן בלב רבים כי הקושי חלילה יחמיר וילך".

הרב הציב את הקשיים העכשוויים בהקשר היסטורי רחב וקרא לתלמידים להתמיד בלימודיהם חרף האתגרים: "תמיד הציקו ללומדי תורה, הצרו את צעדיהם וניסו לפגוע בהם ולהשפיל את כבודם - בכל דור ודור הקשיים שהוצבו בפני לומדי התורה פשטו ולבשו צורה".

"אתם בני הישיבה זוכים, והנכם מתעלמים מכל הקשיים והחששות, שקועים בחדרי תורה, ועמלים בכל לבבכם ובכל נפשכם בלימודה, אחוזים בשרעפי עיון התורה, לפענח צפונותיה, וטרודים לדעת סודה, וכך אתם רוכשים קניני נצח בתורה, וכמאמר המדרש בשיר השירים, הלומד תורה בצער נוטל אלף בשכרו.

"הצרה היא צרת רבים, וכאשר עוסקים בתורה מתוך דיבוק חברים, גם כשדרך העליה בתורה רצופה במהמורות, אך כיון שהיא דרך משותפת לרבים, והרבים חולקים את הקושי ביניהם, והיה כל העקוב למישור והרכסים לבקעה".

לסיום בירך הרב לנדו את ראשי הישיבה ותלמידיה, והדגיש את ערך אחוות החברים כעמוד תווך בחינוך הישיבה.