הפרשן הפוליטי עמית סגל ניתח באולפן חדשות 12 את מהלכיו של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט במסגרת כנסי הבחירות שקיים, ובהם ביקורו באפרת והצהרתו כי אינו פוסל את איתמר בן גביר ובצלאל סמוטריץ'.

סגל כתב ברשת X לצד הסרטון מהשידור, "בנט מנסה לשדר מסרים שונים לקהלים שונים - זה יכול להצליח בענק וזה יכול להתרסק בגדול". לדבריו בשידור, "יש פה אירוע מאוד מורכב".

לפי סגל, הכוח של בנט בסקרים נשען על שלושה קהלים שונים בתכלית, שכל אחד מהם מצפה למסר אחר. "לבנט יש קואליציה מאוד שברירית ועדינה, אבל מאוד מאוד גדולה בסקרים. היא כוללת שלושה ציבורים. היא כוללת מצביעי ימין קשיח שמאוכזבים מהחרדים, אבל מדינית הם מאוד רחוק ימינה. אליהם הוא דיבר אתמול".

במקביל, ציין, "היא כוללת מצביעי מרכז שמאל שרוצים שמישהו יביס את נתניהו ואת הקואליציה שלו, בראש ובראשונה בן גביר וסמוטריץ', ובעיקר מצביעי מרכז שרוצים אחדות".

הוא הסביר כי האתגר של בנט הוא לשמר את האיזון העדין הזה, "את הקונסטרוקציה הזאת הוא צריך לשמור, כשכולם מסביב מנסים לנקב אותה".

לדבריו, הלחצים מגיעים מכל הכיוונים: "מנסים לנקב אותה מימין, להגיד, תשמעו, הנה הוא הולך עם השמאל. מנסים לנקב אותה משמאל, להגיד, הנה הוא הולך עם סמוטריץ' ובן גביר, ומנסים לנקב אותה מהמרכז להגיד, הוא לא רוצה אחדות".

בהתייחס לסתירה האפשרית בין המסרים, אמר, "זאת סתירה בעינינו שאנחנו שומעים עם האוזן המוזיקלית שלנו, אבל הצופה שיושב באפרת, או קודם לכן בכפר סבא, בעיניו, זה לא סתירה של מאה שמונים מעלות, אולי תשעים כזה".

סגל הזכיר כי בהיסטוריה הפוליטית קיימים תקדימים למפלגות שהצליחו לאגד קהלים מנוגדים, והביא כדוגמה את טראמפ בבחירות האחרונות. עם זאת, סיכם, "הדבר הזה יכול או מאוד להצליח - אם כולם אומרים, תקשיב, לי הוא אומר את האמת, במקום השני הוא מרמה. אבל זה גם יכול לקרוס אם שני הצדדים חושבים שאתה מרמה אותם. לבנט היו פעמים שזה הצליח מאוד, והיו פעמים שזה מאוד לא הצליח, ועכשיו, עוד מקודם לדעת".