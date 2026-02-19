מנהיגים רבים מכל רחבי העולם הגיעו היום (חמישי) אל וושינגטון שבארצות הברית, שם נערך הכינוס הראשון של מועצת השלום בראשות נשיא ארה"ב דונלד טראמפ.

מבין המשתתפים הרבים מנהיגי המדינות, היה גם מי שלא עומד באף מדינה אך בהחלט בראשות אחד מהארגונים הגדולים והמשפיעים בעולם - נשיא פיפ"א, ג'אני אינפנטינו שישב כשעל ראשו כובע "USA".

זו לא הפעם הראשונה בה אינפנטינו נוכח בכינוס מועצת השלום, כאשר כבר באוקטובר 2025, נכח אינפנטינו בוועידת השלום בשארם א-שייח' שהתקיימה במצרים.

הנשיא טראמפ התייחס להגעתו של אינפנטינו לכינוס היוקרתי, כשאמר כי פיפ"א תיקח חלק פעיל גם היא בשיקום עזה כשהצהיר כי זו תגייס 75 מיליון דולר לפרויקטים הקשורים לכדורגל ברצועת עזה, זאת כחלק ממאמצי השיקום הרחבים לאחר המלחמה.

לא רק זאת, אלא שטראמפ אף אמר כי מלבד גיוס הכספים הרב, פיפ"א תעזור לבנות מגרשים וכן לבנות את המיתוג של עזה מחדש, כשזו תביא את הכוכבים הגדולים ביותר בעולם הכדורגל למקום ממנו יצאו מחבלים רבים בבוקר השבעה באוקטובר.

כזכור, רק בחודש נובמבר האחרון נפגש נשיא ארה"ב טראמפ עם אחד משחקני הכדורגל הגדולים בעולם, הפנומן הפורטוגלי כריסטיאנו רונאלדו בבית הלבן ולעובדה כי משחקי גביע העולם בכדורגל, המונדיאל הקרוב, יתקיימו בארה"ב יש חשיבות לא מועטה בשותפות בין ארה"ב לארגון הכדורגל העולמי.