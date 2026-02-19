"בג"ץ חצה את אחרון הקווים האדומים": בית המשפט העליון, בשבתו כבג"ץ, פרסם הערב (חמישי) החלטה נחרצת בעתירות המבקשות ליישם את "מתווה הכותל" ולהקים את "עזרת ישראל" - רחבת תפילה קבועה ומעורבת מדרום לכותל המערבי.

השופטים, בראשות הנשיא יצחק עמית, מתחו ביקורת על "פרק הזמן הממושך והחריג" שבו מתנהלים ההליכים וקבעו לוחות זמנים דחוקים לביצוע.

הפסיקה הנוכחית מתמקדת בהסרת החסמים הבירוקרטיים ומטרתה להעניק לזרמים הרפורמים והקונסרבטיביים דריסת רגל קבועה באתר הקדוש.

יצויין כי כיום קיימת קונסטרוקציה זמנית מעץ ומתכת המוסתרת מהבאים ואינה נושקת לאבני הכותל עצמן. מספר הפוקדים את המקום נמוך ביותר.

החלטת בג"ץ מפרקת את המכשולים הבירוקרטיים שעיכבו את הפרויקט בשנים האחרונות: השופטים קבעו כי החלטת ועדת השרים משנת 2018 תקפה, ולכן אין צורך באישור פוליטי נוסף כדי להגיש בקשות להיתרי בנייה.

עוד נקבע כי רשות העתיקות נדרשת להכריע בנושא בתוך 14 ימים. מיד לאחר מכן, המדינה מחויבת להגיש את הבקשות להיתר בנייה בתוך שבועיים נוספים.

בנוסף, אם עיריית ירושלים לא תיתן תשובה לבקשות בתוך 45 ימים, הדבר ייחשב כסירוב - והמדינה תחויב להגיש ערר באופן מיידי כדי לקדם את התהליך.

הנשיא יצחק עמית הבהיר בהחלטה כי על כל הגורמים, כולל עיריית ירושלים וועדות התכנון, לפעול "במהירות ובשקידה הראויות". המדינה ועיריית ירושלים חויבו להגיש הודעת עדכון לבית המשפט בתוך 90 ימים כדי לוודא שהדברים אכן מתקדמים בשטח.

סגן ראש הממשלה ושר המשפטים ולשרותי דת יריב לוין תקף: "החבורה הקיצונית שיושבת בבג"ץ חצתה היום את אחרון הקווים האדומים, בהחלטתה להרים יד על קודש הקודשים של העם היהודי, הכותל המערבי. זוהי החלטה לא לגיטימית, שלא ניתן להשלים עמה ואשר עומדת בסתירה לערכי היסוד של מדינת ישראל, בהם מאמינים הרוב המוחלט של אזרחיה. הממשלה והכנסת חייבות לפעול בעניין זה ללא דיחוי. אני תומך בחקיקה מיידית שתקבע כי ניהול הכותל המערבי ייעשה אך ורק על ידי הרבנות הראשית, או גורם המקובל עליה".

הרבנים הראשיים לישראל מסרו כי הם "רואים בחומרה את החלטת בג"ץ, אשר ניתנה תוך חריגה מסמכות והתערבות שאינה ראויה במקום הקדוש ביותר לעם היהודי. אין מדובר בסוגיה טכנית, אלא בשאלה מהותית הנוגעת לקדושת הכותל המערבי ולשמירת מסורת הדורות הנהוגה בו. התערבות מעין זו עלולה לגרום לשיסוי ופילוג בעם ישראל דווקא במקום המסמל יותר מכל את אחדותו. הרבנים הראשיים קוראים לבית המשפט לכבד את חלוקת הסמכויות הקבועה בדין ולהימנע מהתערבות בענייני הקודש של הכותל המערבי".

יו"ר הציונות הדתית, שר האוצר בצלאל סמוטריץ', הגיב: "בג"צ חרג שוב מסמכותו ופסק הדין שלו פוגע בקדושתו של הכותל ויושלך לפח האשפה של ההיסטוריה. יש לנו עם אחד, כותל אחד ותפילה אחת, כפי שהיה מדורי דורות בהתאם להלכה היהודית ולפסיקת הרבנות הראשית. נשלב ידיים ונחוקק בע"ה במהירות חוק שיבטיח את שלמות הכותל המערבי ושמירת קדושתו".

ח"כ מאיר פרוש מסר: "מערכת המשפט מחפשת כל דרך להרוס את הזהות היהודית של מדינת ישראל. היועצת המשפטית לממשלה מטעם בג"ץ מציעה לעצור לומדי תורה בישיבות, ושופטי בג"ץ מבקשים לחלל את הכותל המערבי. לא כך נוהגים במדינה בשלטון של יהודים. אם לא יתקנו את מערכת המשפט באופן מיידי, לפחות יש לתקן את מגילת העצמאות ולהסיר ממנה את המילים "מדינה יהודית". הגיע הזמן לבלום את הפירומנים בגלימות".

יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי תקף: "הוכנס צלם בהיכל! בג"צ מנסה לשלוח יד למקום הקדוש ביותר לעם היהודי ולחלל את הכותל המערבי! עם ישראל כולו דורש להתפלל בכותל המערבי כפי שהיה נהוג מדורי דורות. רואים זאת בבירור בכל התפילות ההמוניות שנערכות בחודש אלול ובכל ימות השנה. דתיים וחילונים, מבוגרים ובני נוער מגיעים לכותל ומתפללים בכבוד למנהג המקום. אין לבג"צ כל סמכות לשנות את אופי התפילה בכותל המערבי! הסמכות היחידה במקום היא רק של הרבנות הראשית. לא תהיה שום רחבת תיפלה של הרפורמים בכותל המערבי! ש"ס תגיש בדחיפות את חוק הכותל שיגן על קדושת המקום כפי שהיה נהוג בכל הדורות".

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, הגיב להחלטה: "‏בג"ץ נגד קדושת הכותל. בג"ץ נגד הממשלה. בג"ץ נגד העם. העם ינצח".

ח"כ יואב בן צור: "הכותל אינו למכירה, בג"צ בוחר פעם אחר פעם לפסוק נגד תורת ישראל והפעם בדבר המקודש ביותר לעם היהודי, שריד בית מקדשנו הכותל המערבי. מדינת ישראל הוקמה לאחר אלפי שנות גלות וסבל בכדי לשמור על הזהות היהודית והמשכיות העם היהודי. מי שבוחר לתת דריסת רגל למחריבי הדת, פוגע ביסוד קיומו של העם היהודי כאן בארץ ישראל".

סגן ומ"מ יו"ר ההסתדרות הציונית העולמית ד"ר יזהר הס הגיב: "בג"ץ, בהרכב מורחב, שכלל שופטים שמרנים ואקטיביסטים כאחד, קובע פה אחד שעל ממשלת ישראל ועיריית ירושלים לחדול מגרירת הרגליים ולהתחיל מיידית לעבוד. למעשה, בית המשפט הסיר את המסכה מרשימת התירוצים היצירתית והבלתי נגמרת של שתי הרשויות וקבע כי פקעה סבלנותו. זה ניצחון חשוב לשוחרי הפלורליזם היהודי בישראל, אך נער הייתי וגם זקנתי, ולכן, לצערי, אני חושש שגם בתום המועד שנפסק תגיע הממשלה, או העירייה, או שתיהן עם סיבה מופרכת חדשה לחידלונן. הלוואי שאני טועה".