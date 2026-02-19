במהלך תוכניתו "זמן אוויר", ניסה מנחם טוקר להשיג את ראש אמ"ן לשעבר, האלוף במיל' עמוס ידלין, כדי לברר האם ישראל עומדת בפני מערכה צבאית מול איראן כבר בסוף השבוע הקרוב. מי שענתה לשיחה הייתה מזכירתו האישית של ידלין.

בשיחה שהפכה למעין ניסיון הרגעה בשידור חי, הבהירה המזכירה כי דבריו של ידלין בראיונות קודמים הוצאו מהקשרם.

לדבריה, התקשורת בחרה להתמקד בכותרת בולטת במקום בניתוח המלא, וכי ידלין לא חזה תקיפה מיידית אלא הצביע על עלייה בהסתברות להסלמה בשבועיים הקרובים.

המזכירה הסבירה כי ההמלצה "לחשוב פעמיים על טיסות" נבעה מהחשש שמי שייצא מהארץ בתקופה הקרובה עלול להיתקל בקשיים בחזרה לישראל במקרה של התלקחות.

טוקר ניסה במהלך השיחה לחלץ תאריך מדויק לאפשרות של תקיפה, ואף תהה אם ידלין קיבל עדכון ישיר מהנשיא טראמפ. המזכירה הבהירה כי אין בידיה מידע כזה, והדגישה כי אפילו ראש הממשלה לא תמיד יודע את התזמון המדויק, אז בוודאי שלא הפרשנים.

לדבריה, המצב הביטחוני אמנם מתוח וההסתברות להסלמה גבוהה עד אזור חג הפורים, אך אין מדובר בהתראה מיידית למלחמה בימים הקרובים.

השיחה הסתיימה בהבהרה כי ניתן יהיה לשוחח עם ידלין בהמשך, בעוד טוקר חתם את השידור בניסיון להרגיע את האווירה באולפן.