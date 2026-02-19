במעמד צד אחד. אחרי רצף של 15 ניצחונות מ-16 משחקים בכל המסגרות, נעצרה הערב (חמישי) בני הרצליה כשהובסה בידיי מכבי ת"א בגמר גביע המדינה בכדורסל בדרך לזכיה שניה ברציפות ו-47 בתולדותיה.

למעשה, המשחק הערב היה במעמד צד אחד בלבד והוכרע כבר מהפתיחה כאשר בעוד הרצליה הטיחה שלשות מחוץ לקשת ללא הצלחה, מכבי הלכה פנימה כשמעל כולם בלט רומן סורקין הנהדר שסיים את המחצית הראשונה עם 17 נקודות אישיות, במה שהיה שיאו האישי במחצית אחת, ואת המשחק כולו עם 25 כאלה.

כשגם השלשות החלו להיזרק ולהיכנס לזכות המכבים מת"א, מחזיקי גביע המדינה מאשתקד, הפער רק הלך ותפח ולהרצליה לא באמת היה כל סיכוי - זה נגמר עם 90:109.

כאמור הניצחון של מכבי לא היה מוטל בספק ולו לרגע אחד, כאשר כבר אל הפסקת המחצית ירדה ביתרון בן 20 נקודות, במה שהייתה המחצית הכי חד צדדית בגמר גביע מאז הגמר של 2010/2011 אז מכבי הוליכה בתוצאה 26:49 על נתניה.

לא רק זאת, אלא שכמות הנקודות אותה קלעה מכבי תל אביב הערב, הייתה כמות הנקודות הכי גדולה שקולעת קבוצה בגמר של המפעל השני בחשיבותו בארץ, מאז ה-81:121 בגמר 1984/85, כאשר גם אז הייתה זו מכבי ת"א שצלפה וניצחה, ובסך הכל כמות הנקודות החריגה אותה קלעה מכבי הערב היא השלישית הכי גבוהה שנקלעה במשחקי גמר הגביע, כאשר גם על הפעם הנוספת אחראית הקבוצה הצהובה של ת"א כשקלעה 118 נקודות בגמר 1972/72.

עם הניצחון הערב על התואר השני בחשיבותו בישראל, מאריכים עודד קטש ומכבי את רצף הניצחונות שלהם לשישה כאלה בכל המסגרות, כאשר 6 זה גם כמות הגביעים שיש ברזומה של קטש - 2 עם מכבי כמאמן, 2 עם הפועל ירושלים ושניים כשחקן במכבי.

ולחשוב שהעונה נפתחה בצורה רעה וכמעט שנגמרה בפיטורים של המאמן המוערך והמוצלח.

אם זה לא מספיק, כמו בחצי הגמר מול היריבה המושבעת מירושלים, גם הערב הסתדרה מכבי ללא שניים משחקניה המובילים הפצועים - לוני ווקר וטי-ג'יי ליף. בדרך לעונה שתיכנס לספרי ההיסטוריה?