תנועת נחלה יחד עם סגנית יו"ר הכנסת ח"כ לימור סון הר-מלך, הובילה הערב כניסה אל תוך עזה.

לדברי התנועה, מדובר ברצף פעולות בלתי פוסק שמטרתו לבסס נוכחות יהודית בשטח.

במקביל להשקת "מועצת השלום" של טראמפ מעבר לים, בתנועה מדגישים כי המסר בשטח הוא, "עזה היא נחלת אבותינו ולא יהיה בה שלטון זר". עוד נמסר כי מדובר בצעד ראשון כהכנה ליעד הבא שנחשף היום, צעדת ענק לחבל עזה שתתקיים בחול המועד פסח.

סגנית יו"ר הכנסת, ח"כ לימור סון הר-מלך, מסרה מתוך עזה, "במקום הזה, ממנו יצאו המרצחים השפלים ביותר כדי לזרוע מוות וחורבן, אנחנו קובעים היום: ברחובות עזה ישחקו ילדים וילדות יהודים, בעזה יקומו ערים משגשגות ויפרחו חיים . 'אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם' זה לא רק פסוק במגילה, זו המציאות שאנו בונים פה בשטח. עזה תהיה יהודית, כי רק כך נבטיח ניצחון וביטחון אמיתי לעם ישראל".

צבי אלימלך שרבף, יו"ר תנועת נחלה, הוסיף, "הכניסה שלנו היום לעזה בשירה ובריקודים היא התשובה המוחצת לכל מי שמתכנן תוכניות של שלטון זר בלב ארצנו. בחודש אדר אנחנו מזכירים שהאור מגרש את החושך. הציבור הישראלי דורש התיישבות יהודית שרק היא הניצחון, והכניסה הזו היא יריית הפתיחה לקראת צעדת הענק בחג הפסח הקרוב. עם ישראל חוזר לעזה, חוזר הביתה".