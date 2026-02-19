רק לפני מספר חודשים, פרסם "בליצ'ר ריפורט", אתר הדירוגים האמריקאי את רשימת 100 שחקני ה-NBA הטובים ביותר, כשהיה זה לפני פתיחת עונת 2025/26. אז, בחרו באתר היוקרתי את דני אבדיה במקום ה-51 והמכובד.

הערב (חמישי), רגע אחרי אירוע האולסטאר היוקרתי, פרסם האתר האמריקאי את עדכון אמצע העונה ושם כבר לא יכלו להישאר אדישים לעונה האדירה וההיסטורית של שחקנה הישראלי של פורטלנד בלייזרס, דני אבדיה.

באתר האמריקאי הסבירו כי מאז פתיחת העונה התרחשו טריידים, פציעות, תקופות שפל ופריצות דרך, כאלה שהפכו את הרשימה הקודמת ללא רלוונטית.

הפעם הציבו באתר היוקרתי את אבדיה במקום ה-16 ברשימת 100 השחקנים הטובים ב-NBA, מקום שיא בו כמובן לא נבחר מעולם שחקן ישראלי.

באתר כתבו על אבדיה, שמעמיד העונה ממוצעים של 25.2 נקודות, 7.2 ריבאונדים ו-6.6 אסיסטים למשחק: "זה כבר לא תיאורטי. אין יותר הסתייגויות של 'סטטיסטיקות טובות, קבוצה חלשה'. הוא פשוט אחת מאופציות מספר 1 הטובות ב-NBA, עם דירוג טופ-15 גם בנקודות למשחק וגם באסיסטים למשחק".

"ההשפעה שלו לא מוגבלת רק למה שמופיע בדף הסטטיסטיקה. אבדיה הוא שומר חזק ורב-עמדתי, שיודע גם להכניס יריבים לבעיית עבירות. מספרי החטיפות והחסימות אולי לא קופצים לעין, אבל הוא באמת משפיע על כל היבט במשחק כשהוא על הפרקט", החמיאו לישראלי המצויין.

בכך עובר אבדיה שחקני על כמו לברון ג'יימס ועוד רבים וטובים. זה עוד יילך וישתפר?