סיבוב פרסה. התוצאות רעות, היכולת חלשה וכמות הקהל רק הולכת וקטנה. הפועל ת"א בצרות וכעת יש שמנסה למצוא לזה פתרונות.

בחשבון האינסטגרם שלו, כתב הבעלים של הפועל ת"א, איש העסקים עופר ינאי הודעה מיוחדת שפרסם הערב (חמישי) לאוהדי קבוצתו.

"אין זה סוד שבשבועות האחרונים נוצר פער בין המועדון לבין חלקים גדולים מהקהל. זהו מצב שאינו נכון להפועל תל אביב ואינו משקף את העוצמה האמיתית של הקהילה האדומה. הפועל, לפני הכול, היא אנשים. לב. מחויבות. זהות משותפת. חזון".

"האחריות של כולנו (בעלים, הנהלה, שחקנים ואוהדים) היא לשמור על המועדון מאוחד ולהצעיד אותו קדימה. אני גאה מאוד בהישגים שלנו בשנתיים האחרונות. ההשקעה העצומה, השינוי הניהולי והדרך המקצועית הובילו אותנו להישגים חסרי תקדים ולתואר היסטורי", תיאר ינאי.

עם זאת, גם הבעלים מודה כי הבין שההצלחות וההישגים לא יכולים לבדם להביא את האוהדים למגרשים. "לצד ההישגים, נוצר פער מכאיב בין החלום לבין המציאות. רבים מכם בחרו שלא להגיע למשחקים. הסיטואציה הזו מסבה לי כאב עצום. כמוביל המערכת, האחריות היא קודם כל עליי".

"אני אוהב מאוד את קהילת אוהדי הפועל תל אביב, ומוכן לעשות הרבה כדי לאחד את הקהילה מחדש סביב המועדון. כי בלי חיבור אמיתי בינינו - אין הפועל", הבטיח והצהיר ינאי.

לדבריו של ינאי, הוא מוכן לקבל את רצון האוהדים ולהפסיק לקיים את משחקיה הביתיים באולם היכל מנורה מבטחים שבתל אביב, אולם שמזוהה עם היריבה העירונית המרה מכבי ושהמעבר של הפועל למשחקים שם גרמה לתסיסה ועויינות גדולה בין האוהדים לבעלים.

"במטרה להמשיך לבנות קדימה ולתקן את הדרוש תיקון, החלטנו לפנות אליכם בסקר קצר ובשקיפות מלאה, ולשאול האם נכון לדעתכם לחזור ולשחק את משחקי הליגה בעונה הבאה באולם הדרייב אין".

ינאי לא התאפק ועקץ את עמדת ארגון האוהדים, כשהדגיש כי קיום משחקיה האירופיים של הפועל ת"א באולמה של הפועל ירושלים, היכל הפיס ארנה שבבירה, לא על הפרק ולא רלוונטית. "אציין כי עמדת ארגון האוהדים כפי שנמסרה לי שוללת גם פתרון זה ודורשת משחקי יורוליג בארנה בירושלים. עמדה זו נשארת בעינה גם אם האולם החדש יחל להיבנות. הם מוזמנים בהזדמנות זו לעדכן אותנו ככל שחל שינוי בעמדתם".

ינאי לא הסתיר את רצונו כשכתב: "ביחס לדעתי שלי בנושא, לתפיסתי הפועל צריכה לשחק באולם הגדול והטוב ביותר עבורה וכזה שיאפשר לקהילת האוהדים לגדול. לו הדבר היה תלוי בי בלבד הרי שההחלטה הנכונה הייתה לשחק במנורה בשנים הקרובות לצד קידום פרויקט האולם החדש שיקום במקום הדרייב אין הנוכחי למרות שלוחות הזמנים שם מאכזבים גם אותי. יותר מכך העובדה שיש בינינו המעדיפים להעניק אולם עירוני כ"מתנה" ליריבה העירונית שלנו הוא חוסר הבנה של מהו יתרון תחרותי וכיצד מנצחים. עם זאת, ככל שהציבור הרחב יחליט אחרת אכבד זאת.

אנחנו נפנה בסקר לארבע קבוצות - מנויי דרייב אין, מנויים קיימים, מנויי שנה שעברה ובעלי היסטוריית רכישה ונפרסם את התוצאות".

אך ינאי לא מסתפק בסקר אוהדים לדבריו, אלא בהחלטה שלו גם להפסיק ולהתראיין, במה שגרם גם כן לעימותים גדולים מצידם של אוהדי קבוצתו. "מתוך רצון אישי שלי ולאחר התייעצות עם שותפיי והנהלת הקבוצה החלטתי, בשלב זה, להקפיא את השיח הישיר והשוטף עם אוהדים, לצמצם את השיח הפומבי ולהימנע מלהתראיין לתקשורת. כעת נדרשת עבודה פנימית. פחות דיבורים ויותר מעשים".