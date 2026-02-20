טילטיל מתרגש בטקס ללא קרדיט

בין מסיימי קורס הקצינים הקרביים ביבשה נמנה יוסי, בנם של כוכב הרשת טילטיל ורעייתו ורד, שסיים את הקורס בהצטיינות.

הטקס נערך במחנה "לסקוב", בה"ד 1, בראשות הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר, ובמעמד נשיא המדינה יצחק הרצוג, ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ.

יוסי, המשרת כלוחם בחיל השריון, הגיע לקורס הקצינים לאחר תקופה ארוכה ומאתגרת של לחימה בתוך רצועת עזה. את הקורס הוא סיים בהצטיינות.

טילטיל, שליווה את בנו לאורך כל תקופת השירות ותיעד לא פעם את הדאגה והגאווה ברשתות החברתיות, לא הצליח להסתיר את התרגשותו בטקס.

"אין מילים שיכולות לתאר את הגאווה שאנחנו מרגישים", אמר. "לראות את הילד שלנו, שרק אתמול ליווינו לבקו"ם, עומד בטקס המרגש על רחבת המסדרים אחרי חודשים של לחימה בעזה ומקבל הצטיינות - זו התמצית של הישראליות עבורנו. יוסי, אבא ואמא מצדיעים לך".