מאבק ראשי מפלגות האופוזיציה מביא לשינויים בגוש השמאל ועדיין לא מעניק להם רוב להרכבת קואליציה חדשה - כך עולה מסקר מכון 'לזר מחקרים' שפורסם הבוקר (שישי) בעיתון "מעריב".

מהסקר עולה כי בעוד מפלגות הדמוקרטים וישר מתחזקות מעט - מי שנחלשות הן מפלגות מאותו הגוש: ישראל ביתנו, יש עתיד ומפלגתו של נפתלי בנט.

על פי הנתונים לו הבחירות היו נערכות כיום היתה מפלגת הליכוד זוכה ב-26 מנדטים, מפלגתו של נפתלי בנט ב-20 ומפלגת "ישר!" של גדי איזנקוט ב-13.

הדמוקרטים מקבלים 11 מנדטים, עוצמה יהודית 9, ישראל ביתנו 8, ש"ס 8, יש עתיד 8, יהדות התורה 7, חד"ש-תע"ל 5 ורע"ם 5.

מפלגות כחול לבן (2.9%), המילואימניקים עם יועז הנדל (1.3%), הציונות הדתית (2.6%) ובל"ד (1.8%) - לא עוברות את אחוז החסימה.

גוש מפלגות הקואליציה משיג 50 מנדטים, גוש השמאל 60 והמפלגות הערביות 10 מנדטים - כך שהגוש השמאלי אינו יכול להקים ממשלה אלא אם הוא נסמך על המפלגות הערביות.