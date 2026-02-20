השחקן האמריקני אריק דיין הלך לעולמו בגיל 53, כך דיווחה הלילה (שישי) משפחתו. דיין מוכר בעיקר מתפקידיו בסדרות "האנטומיה של גריי" ו"אופוריה",

"בלב כבד, אנו משתפים שאריק דיין הלך לעולמו ביום חמישי אחר הצהריים בתום מאבק אמיץ ב-ALS", נכתב בהצהרה מטעם המשפחה. עוד נכתב בה כי דיין בילה את ימיו האחרונים עם חברים, עם אשתו השחקנית רבקה גייהארט ועם בנותיהם בילי וג'ורג'יה "שהיו מרכז עולמו". "הוא יחסר לנו מאוד, ונזכור אותו באהבה תמיד. אריק אהב את מעריציו והוא אסיר תודה לנצח על גל האהבה והתמיכה שקיבל".

לפני עשרה חודשים חשף השחקן כי אובחנה בגופו מחלת ניוון השרירים ALS והודיע שיקדיש את הימים שנותרו לו לחיות להעלאת המודעות למחלה.

בראיון לפני כמה חודשים סיפר דיין כי הוא מתמודד עם האבחנה בקושי רב. "יש כל כך הרבה דברים שאינם בשליטתי. אני כועס מאוד, כי אבי נלקח ממני כשהייתי ילד, ועכשיו יש סיכוי גדול שגם אני אלקח מהבנות שלי כשהן צעירות. אני רוצה לבלות זמן עם המשפחה שלי ולעבוד קצת - אם אצליח".