ראש ממשלת צרפת, סבסטיאן לקורנו, הודיע על כוונת המדינה להפוך את האנטי-ציונות לעבירה פלילית לכל דבר. את הדברים אמר לקורנו בנאום בכינוס השנתי של מועצת המוסדות היהודיים בצרפת.

לקורנו הבהיר כי הממשלה לא תסתפק עוד רק בהשתת עונשים על אנטישמיות הקלאסית. "כבר באפריל נעלה לסדר היום הפרלמנטרי הצעת חוק שתפליל התבטאויות אנטי-ציוניות", הצהיר ראש הממשלה הצרפתי.

לדבריו, "להגדיר את עצמך אנטי-ציוני זה לערער על זכותה של ישראל להתקיים. זו קריאה להשמדת עם שלם במסווה של אידיאולוגיה".

ראש הממשלה הצרפתי מתח קו ברור בין דמוקרטיה להסתה: "יש הבדל בין ביקורת לגיטימית על ממשלת ישראל לבין דחיית עצם קיומה של המדינה היהודית. ה'טשטוש' הזה חייב להיפסק".

הממשלה הצרפתית תעניק רוח גבית להצעת חוק פרטית של חברת הפרלמנט היהודייה קרולין ידאן, המייצגת את הצרפתים בחו"ל (וביניהם אלפים המתגוררים בישראל). למרות הקשיים הפוליטיים של ממשל מקרון בפרלמנט,

ההערכות הן כי בזכות תמיכת מפלגות הימין, יושג הרוב הדרוש להעברת החוק ההיסטורי.